Turnamen Golf PIGC Misi Komitmen Jaga Pegolf Potensial

PIGC menyelenggarakan Medco-Pondok Indah International Amateur Golf Championship 2026 di Pondok Indah Golf Course, Jakarta, 14-16 Juli. (Istimewa)
JawaPos.com - Pondok Indah Golf Club (PIGC) menyelenggarakan Medco-Pondok Indah International Amateur Golf Championship 2026 di Pondok Indah Golf Course, Jakarta, 14-16 Juli. PIGC mempertahankan komitmen mereka untuk mendukung pembinaan prestasi olahraga golf Indonesia.
Seperti tiga tahun berturut-turut sebelumnya, PIGC kembali mendapat dukungan sponsorship dari PT Medco Energi International Tbk (MedcoEnergi). Pada kejuaraan kali ini, selain peserta dari Indonesia, ada peserta dari Korea Selatan, Singapura, Srilanka, dan Malaysia yang sudah mendaftar. Para peserta dari berbagai provinsi dan negara-negara lain masih dapat melakukan pendaftaran hingga 30 Juni 2026.
Penasehat Panitia Penyelenggara Herry Winarno mengapresiasi konsistensi MedcoEnergi yang selalu memberikan dukungan sebagai sponsor utama sejak pertama turnamen ini diselenggarakan pada 2023 hingga saat ini. Turnamen ini merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi para atlet amatir untuk berkompetisi dengan atlet-atlet dari berbagai negara.
”Kami berharap Medco-Pondok Indah International Amateur Golf Championship 2026 semakin baik kualitas pelaksanaannya,” ucap Herry Winarno.
Turnamen ini dapat diikuti pegolf amatir berusia 13-55 tahun. PT Medco Energi Internasional Tbk juga merupakan perusahaan juga berkomitmen untuk mendorong perkembangan prestasi olahraga di Indonesia, termasuk golf.
Direktur Utama PT Medco Energi Internasional Tbk Hilmi Panigoro menuturkan, turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi yang baik untuk para atlet amatir. ”Tapi secara penyelenggaraan juga memuaskan. Kami berharap turnamen ini dapat dipertahankan terus, terang Hilmi Panigoro.
PIGC merupakan salah satu klub golf di Indonesia yang secara rutin selalu menggelar turnamen-turnamen golf bergengsi untuk junior dan amatir. PIGC juga sudah dua kali menggelar Pondok Indah International Junior Golf Championship yang biasanya diselenggarakan jelang akhir tahun.
Ketua PIGC Michael Tjoajadi berharap dengan komitmen untuk menyelenggarakan turnamen-turnamen berprestasi secara rutin. Akhirnya suatu saat nanti ada atlet-atlet golf Indonesia yang bisa berprestasi di turnamen tingkat dunia.
Menurut dia golf bukan sekedar olahraga fun, tapi olahraga prestasi bergengsi dunia. PIGC disebutnya akan mempersiapkan lapangan agar lebih menantang.
