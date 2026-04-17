Renovasi Golf Bandar Kemayoran, Bos Persija Targetkan Jadi Ikon Baru Kemayoran Indah Golf

JawaPos.com–PT Accola Hotel Indonesia, anak usaha DMS Propertindo (KOTA), resmi memulai renovasi Golf Bandar Kemayoran melalui seremoni peletakan batu pertama pada Kamis (16/4). Proyek ini akan mentransformasi kawasan tersebut menjadi Kemayoran Indah Golf, destinasi golf modern berstandar internasional di pusat Jakarta.

Acara groundbreaking ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan. Antara lain Direktur Utama PT. DMS Propertindo Mohammad Prapanca, Direktur Utama PPK Kemayoran Teddy Robinson, jajaran pejabat Kementerian Sekretariat Negara, Dewan Pengawas PPK Kemayoran, Manajemen PT. Accola Hotel Indonesia serta tamu undangan lainnya.

Pengembangan ini merupakan bagian dari pemanfaatan lahan Pusat Pengelolaan Kompleks Kemayoran (PPK Kemayoran) sebagai pengelola kawasan Kemayoran, dalam upaya mengoptimalkan potensi kawasan Kemayoran menjadi destinasi olahraga dan lifestyle unggulan di Jakarta.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi PT Accola Hotel Indonesia dalam memperluas dan memperkuat portofolio aset di sektor hospitality dan leisure, seiring meningkatnya kebutuhan akan fasilitas rekreasi dan gaya hidup premium di kawasan urban.

Direktur Utama PT. DMS Propertindo Mohammad Prapanca menuturkan, pihaknya memiliki waktu yang cukup singkat dari semenjak menandatangani PKS untuk segera melakukan groundbreaking. ”Karena kami masih urus beberapa perizinan. Tapi secara overall kami sudah bisa lakukan seremonialnya,” beber Mohammad Prapanca ketika diwawancarai.

Prapanca menuturkan, para pemangku kepentingan termasuk Direktur Utama PPK Kemayoran Teddy Robinson ingin meninggalkan legacy di kawasan ini. ”Untuk mengubah kawasan Kemayoran ini menjadi destinasi wisata baru. Baik lokal maupun internasional,” papar Mohammad Prapanca.

Prapanca melanjutkan, Kemayoran Indah Golf merupakan langkah konkrit strategi PT Accola Hotel Indonesia dalam memperluas dan memperkuat portofolio aset di sektor hospitality dan leisure, seiring meningkatnya kebutuhan akan fasilitas rekreasi dan gaya hidup premium di kawasan urban.

Bos Persija Jakarta itu menambahkan bahwa Kemayoran Indah Golf akan menghadirkan konsep urban night golf experience. ”Kami akan mengembangkan Kemayoran Indah Golf menjadi arena yang memungkinkan siapapun bermain golf di malam hari dengan pencahayaan berstandar internasional, memberikan fleksibilitas sekaligus pengalaman unik di tengah kota Jakarta,” ucap Mohammad Prapanca.