Bikin Wanita Mudah Terpikat! Intip 5 Kepribadian Tersembunyi yang Dimiliki oleh Pria yang Suka Nonton Golf

JawaPos.com - Menonton turnamen golf selama berjam-jam mungkin terlihat membosankan bagi sebagian orang, tapi hobi ini sebenarnya menyimpan rahasia tentang kepribadian tersembunyi seorang pria.

Selain itu, ketertarikan seorang pria pada olahraga yang mengandalkan strategi ini menunjukkan bahwa mereka adalah tipe pemikir yang menghargai proses daripada sekedar hasil.

Tidak heran jika pria-pria ini sering dianggap memiliki daya tarik tersendiri dalam menjalani sebuah hubungan dengan wanita.

Dilansir dari YourTango, berikut ini beberapa kepribadian yang tersembunyi dari seorang pria yang suka menonton golf.

1. Memiliki Kesabaran yang Tinggi

Golf menjadi olahraga yang membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan satu turnamen.

Sementara itu, pria yang betah menontonnya membuktikan bahwa kesabarannya termasuk tinggi.

Dalam menjalin hubungan, mereka cenderung tidak mudah menyerah saat menghadapi permasalahan.

2. Cenderung Fokus pada Hal Detail