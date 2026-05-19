Andika Rachmansyah
Rabu, 20 Mei 2026 | 05.35 WIB

Mega Padel Hadirkan Sensasi Baru Lewat Age Clash Padel Tournament 2026

JawaPos.com - Age Clash Padel Tournament 2026 akan segera bergulir pada 6-7 Juni 2026 mendatang. Turnamen yang akan berlangsung di Mega Padel, Pluit, Jakarta Utara tersebut akan menghadirkan sensasi baru karena mengusung konsep berbeda dibanding kompetisi padel pada umumnya.

Turnamen padel tersebut mengusung konsep unik dengan berbasis usia para pemain. Nantinya, sebanyak empat kategori akan hadir dalam ajang Age Clash Padel Tourament 2026.

Sesuai dengan konsepnya, kompetisi ini menggunakan sistem pengelompokkan berdasarkan total gabungan usia setiap pasangan. Konsep tersebut jelas menjadi sensasi baru bagi para pemain karena menciptakan persaingan yang lebih seimbang sekaligus menyenangkan.

Age Clash Padel Tournament 2026 menghadirkan empat kategori pertandingan yang siap diperebutkan para peserta. Kategori tersebut dibedakan berdasarkan gender serta total usia pasangan pemain.

‎Kategori yang dipertandingkan terdiri dari Men’s Double total usia di bawah 75 tahun dan Men’s Double total usia di atas 76 tahun. Selain itu, tersedia pula Women’s Double total usia di bawah 75 tahun serta Women’s Double total usia di atas 76 tahun.

Romy, salah satu owner Mega Padel, mengungkap alasan pihaknya menyelenggaran turnamen dengan format unik seperti itu. Pihaknya ingin memberikan ruang kepada seluruh pencinta olahraga padel untuk bermain secara kompetitif, namun juga menyenangkan.

"Kami ingin memberikan ruang dan wadah untuk berkompetisi bagi pemain-pemain padel kelompok usia dewasa,” kata Romy dalam pernyataan resminya, Selasa (19/5/2026).

“Mungkin, memang cukup berat bagi mereka untuk bersaing dengan pemain-pemain muda, tapi turnamen ini memang kami kemas dengan fun. Sehingga para peserta diharapkan enjoy dan menikmati setiap pertandingan,” sambungnya.

‎Panitia pun menargetkan total peserta mencapai 40 pair dalam keseluruhan turnamen. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap olahraga padel membuat jumlah peserta diprediksi terus bertambah hingga penutupan pendaftaran. Bahkan, panitia masih membuka pendaftaran kepada para peserta yang ingin merasakan sensasi baru dalam turnamen tersebut.

