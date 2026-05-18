Jorge Martin Meminta Maaf pada Tim Aprilia Usai Bersikap Emosional di Garasi, Imbas Insiden dengan Raul Fernandez

Jorge Martin (Instagram @89jorgemartin)
JawaPos.com – Jorge Martin menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada tim Aprilia setelah menunjukkan reaksi emosional di garasi seusai MotoGP Catalunya 2026.
Dilansir dari laman Crash pada Senin (18/5), pembalap asal Spanyol tersebut mengakui tindakannya berlebihan setelah gagal mengendalikan emosi akibat insiden dengan Raul Fernandez pada restart terakhir balapan. Martin secara khusus meminta maaf kepada manajer tim Aprilia, Paolo Bonora, atas sikapnya di area pit.
Insiden yang memicu kemarahan Martin terjadi pada lap pertama restart terakhir saat dirinya bersenggolan dengan Raul Fernandez. Kontak antarkedua pembalap Aprilia itu membuat Martin terjatuh ketika sedang berada di posisi kedua dan berpeluang besar bersaing memperebutkan kemenangan.
Sementara Fernandez tetap melanjutkan balapan, Martin kembali ke lintasan dari posisi belakang hingga akhirnya menyelesaikan perlombaan jauh dari persaingan depan.
Setelah memarkir motor RS-GP miliknya di depan garasi tim pabrikan Aprilia, Martin terlihat meluapkan kekecewaan dengan memberikan tepuk tangan bernada sinis. Paolo Bonora bersama Massimo Rivola kemudian mencoba menenangkan pembalap tersebut di dalam pit box.
Situasi emosional itu menjadi sorotan karena memperlihatkan frustrasi besar Martin setelah kehilangan peluang penting di Catalunya.
Meski kecewa, Martin menegaskan bahwa pikirannya lebih tertuju kepada kondisi Alex Marquez dan Johann Zarco yang mengalami insiden serius pada balapan tersebut. Ia juga menilai dirinya sebenarnya memiliki kecepatan untuk meraih hasil maksimal sebelum kecelakaan terjadi.
Namun, Martin memilih mengambil sisi positif dengan menilai performanya tetap kompetitif sepanjang akhir pekan.
