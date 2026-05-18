Gresini Konfirmasi Alex Marquez Alami Patah Tulang Setelah Insiden Hebat di MotoGP Catalunya

JawaPos.com – Tim Gresini Ducati mengonfirmasi bahwa Alex Marquez mengalami beberapa patah tulang setelah kecelakaan hebat yang melibatkannya dengan Pedro Acosta pada MotoGP Catalunya 2026.

Dilansir dari laman Crash pada Senin (18/5), pembalap asal Spanyol itu mengalami insiden keras ketika menabrak bagian belakang motor Acosta yang mendadak kehilangan kecepatan akibat masalah teknis. Kecelakaan tersebut langsung memicu penghentian balapan karena situasi dianggap membahayakan keselamatan pembalap lain.

Insiden bermula pada lap ke-12 saat Pedro Acosta mengalami gangguan teknis ketika memasuki lintasan lurus belakang.

Alex Marquez yang berada tepat di belakang tidak sempat menghindar dan menghantam motor KTM milik Acosta dengan keras. Benturan itu membuat Marquez terlempar melintasi lintasan sebelum akhirnya terjatuh dari motor Ducati GP26 miliknya dengan kecepatan tinggi.

Setelah kecelakaan terjadi, tim medis segera memberikan penanganan di pinggir sirkuit sebelum membawa Alex Marquez ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Gresini Ducati kemudian merilis pernyataan resmi mengenai kondisi pembalapnya tersebut.

Hasil pemeriksaan menunjukkan Marquez mengalami patah tulang selangka kanan dan patah tulang marginal pada vertebra C7 yang masih akan dievaluasi lebih lanjut dalam beberapa hari ke depan.

Pihak tim memastikan Alex Marquez akan menjalani operasi pada malam hari untuk menangani cedera di bagian bahunya. Melalui pernyataan singkat, Marquez mengaku kondisinya tetap terkendali meskipun harus menjalani tindakan medis.