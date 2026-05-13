Pedro Acosta Tersinggung Gestur Diggia! Sempat Menoleh saat Menyalip Jelang Finis MotoGP Prancis

JawaPos.com - Pedro Acosta menyelesaikan MotoGP Prancis di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Minggu (10/5) dengan rasa kesal. Selain kehilangan posisi keempat pada lap terakhir, dia juga kesal dengan gestur Fabio Di Giannantonio seusai menyalipnya menjelang finis.

Setelah berhasil melewati Acosta di tikungan terakhir, Diggia -sapaan akrab Di Giannantonio- sempat menoleh ke arah pembalap asal Spanyol tersebut di trek lurus. Gestur itulah yang membuat Acosta tersinggung.

“Saya akan mencatat itu untuk balapan berikutnya. Tidak ada yang menyalip saya sambil melihat ke arah saya,” kata Acosta dikutip dari Marca.

Nah, Acosta tidak perlu menunggu lama untuk ‘membalas’ Diggia. Sebab, MotoGP akan langsung berlanjut di Sirkuit Barcelona-Catalunya pada 15-17 Mei akhir pekan ini. Saat ditanya apakah insiden dengan pembalap VR46 itu akan mempengaruhi mentalnya, Acosta menjawab singkat.

“Kita lihat saja di balapan berikutnya,” ucap pembalap Red Bull KTM tersebut.

Terlepas dari insiden dengan Diggia, Acosta cukup puas dengan performanya di Le Mans. Dengan performa motor yang masih di bawah Aprilia dan Ducati, dia masih mampu bersaing di barisan depan.

“Sepertinya Aprilia menemukan sesuatu yang membuat motor mereka sangat stabil sepanjang balapan. Itu yang membuat penurunan kami terlihat lebih besar,” ucapnya.

Marquez Mulai Jalani Pemulihan Sementara itu, Marc Marquez sukses menjalani operasi pada bahu kanan dan kaki kanannya di Ruber Internacional Clinic, Madrid, Minggu (10/5).