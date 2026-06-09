Viral Investor MBG Ngamuk di Kantor BGN, APGI 3T Sebut Aksi Spontan Atas Potensi Kerugian Rp 1,8 Triliun

Ketua Umum APGI 3T Herwil J Harefa diduga mengamuk di kantor BGN.
JawaPos.com - Viral sebuah video yang memperlihatkan investor dapur program Makan Bergizi Geatis (MBG) mengamuk di kantor Badan Gizi Nasional (BGN). Pria yang tidak kuasa menahan amarah itu diduga merupakan Ketua Umum Herwil J Harefa.
Video itu ramai diperbincangkan di media sosial TikTok, dalam video itu menyebutkan bahwa investor dapur MBG daerah 3T datangi kantor BGN dan ngamuk minta pembayaran dapur yang sudah dibangun.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) APGI 3T, Gardian Muhammad, mengamini bahwa sosok pria yang mengamuk di kantor BGN merupakan ketua umumnya. Ia menegaskan, peristiwa dalam video tersebut merupakan aksi spontan yang terjadi secara situasional.
Ia memastikan, amarah itu sama sekali tidak direncanakan, serta tidak mencerminkan sikap organisasi secara keseluruhan.
"Kami memahami bahwa potongan video yang beredar dapat menimbulkan persepsi negatif. Namun perlu ditegaskan bahwa kejadian tersebut adalah reaksi spontan di tengah tekanan dan ketidakpastian yang telah berlangsung cukup lama," kata Gardian dikonfirmasi, Selasa (9/6).
Ia menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi dalam situasi di mana para investor dan pengelola program MBG wilayah 3T tengah menghadapi berbagai persoalan serius, seperti perubahan kebijakan yang berulang dalam waktu singkat, serta ketidakpastian skema pembiayaan dan pengembalian investasi.
Gardian menyebut, terdapat sekitar 1.200 dapur MBG di wilayah 3T yang telah dibangun dengan rata-rata investasi sebesar Rp 1,5 miliar per unit, sehingga total potensi kerugian mencapai sekitar Rp 1,8 triliun.
Karena itu, ia menegaskan reaksi yang terlihat dalam video tidak dapat dipisahkan dari tekanan yang dirasakan oleh para pelaku di lapangan.
Ia pun menyatakan, aksi kemarahan itu tidak menimbulkan terjadinya perusakan fasilitas, tidak ada kekerasan fisik terhadap pihak manapun, serta situasi tetap dapat dikendalikan. Sehingga, framing bahwa kejadian tersebut sebagai "keributan besar" atau tindakan anarkis adalah tidak tepat dan berlebihan.
Gardian menekankan, pihaknya tidak sedang melawan program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut, tetapi mendesak adanya kepastian kebijakan, perlindungan investasi, dan penyelesaian yang adil.
Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Profil Irjen Pipit Rismanto, Pati Polri yang Diungkap IPW Diduga Diperiksa Propam Polri Terkait Dugaan Korupsi Pertambangan
Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"
Resmi! Veda Ega Pratama Kena Long Lap Penalty, Peluang Podium Moto3 Hungaria 2026 Terancam?
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Isu Reshuffle Kabinet Sempat Mencuat, Siapa Saja Menteri Berpotensi Diganti oleh Presiden Prabowo?