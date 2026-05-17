Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 18 Mei 2026 | 04.02 WIB

Update Klasemen Moto3 Catalunya 2026! Quiles Makin Tak Tersentuh, Veda Pratama Samai Morelli di Papan Atas

Veda Ega Pratama tampil impresif di Moto3 Prancis 2026 dan kini menembus lima besar klasemen sementara Moto3 2026. (Honda)

JawaPos.com — Maximo Quiles makin kukuh di puncak klasemen Moto3 2026 usai memenangi Grand Prix Catalunya di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Minggu (17/5/2026). Pebalap CFMOTO Gaviota Aspar Team itu kini unggul 64 poin dari Adrian Fernandez, sementara Veda Ega Pratama sukses menembus delapan besar balapan dan menyamai poin Marco Morelli di posisi empat klasemen sementara.

Bagaimana Maximo Quiles Menguasai Moto3 Catalunya 2026?

Maximo Quiles kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai kandidat terkuat juara dunia Moto3 musim ini lewat kemenangan dramatis di Catalunya.

Rider tuan rumah tersebut mencetak kemenangan hat-trick sekaligus kemenangan keempatnya sepanjang musim 2026.

Menariknya, Quiles tidak langsung tampil dominan sejak awal balapan.

Pada fase pembuka hingga pertengahan lomba, persaingan justru dipimpin Brian Uriarte, David Munoz, David Almansa, dan Hakim Danish yang silih berganti berada di posisi pertama.

Polesitter Valentin Perrone sempat terlibat dalam perebutan posisi depan. Namun, performanya perlahan menurun dan keluar dari persaingan utama menjelang akhir lomba.

Saat memasuki Lap 12, Adrian Fernandez mengambil alih pimpinan balapan dari Uriarte. Di saat bersamaan, Quiles masih tertahan di posisi keenam dan tampak sengaja menjaga ritme demi menghemat ban.

Strategi tersebut terbukti efektif. Memasuki lima lap terakhir, Quiles mulai meningkatkan agresivitas dan perlahan mendekati kelompok terdepan.

