Hasil Moto3 Catalunya 2026! Veda Ega Pratama Melonjak 12 Posisi dan Finis P8 dari Start ke-20

Veda Ega Pratama mendapat julukan Boeing 954 dari Honda Team Asia setelah tampil impresif pada Moto3 GP Prancis 2026 di Le Mans. (Instagram/@veda_54)
JawaPos.com — Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, tampil impresif pada balapan Moto3 Catalunya 2026 di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Minggu (17/5/2026). Start dari posisi ke-20, rider Honda Team Asia itu berhasil finis di urutan kedelapan setelah mencatatkan kebangkitan luar biasa sepanjang balapan berlangsung.
Balapan Moto3 Catalunya 2026 dimenangi Maximo Quiles dari CFMOTO Gaviota Aspar Team dengan total waktu 32 menit 28,964 detik. Posisi podium kemudian dilengkapi Alvaro Carpe dan David Munoz yang finis sangat rapat di belakang Quiles.
Bagaimana Veda Ega Pratama Bisa Naik 12 Posisi?
Veda Ega Pratama sebenarnya sempat diproyeksikan start dari posisi ke-21 sesuai hasil kualifikasi Moto3 Catalunya 2026. Namun, penalti yang diterima Casey O'Gorman membuat rider asal Gunungkidul, Yogyakarta tersebut naik satu posisi ke urutan 20 saat balapan dimulai.
Baca Juga:Hasil Moto3 Catalunya 2026! Valentin Perrone Rebut Pole, Veda Ega Pratama Start P20 Usai Gagal ke Q2
Start agresif langsung diperlihatkan Veda sejak lap awal. Ia mampu melesat hingga posisi ke-12 hanya beberapa saat setelah lampu start padam di Sirkuit Barcelona-Catalunya.
Memasuki lap ketiga, Veda bahkan sempat merangsek ke posisi kesembilan. Meski sempat turun lagi ke peringkat 11, ritme balap Veda tetap stabil di tengah ketatnya persaingan grup tengah Moto3 yang terkenal penuh aksi saling salip.
Baca Juga:Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Catalunya 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama Start P20
Saat balapan menyisakan delapan lap, Veda masih bertahan di posisi kesembilan. Ketika itu, ia hanya terpaut 0,702 detik dari pemimpin lomba, Maximo Quiles, menandakan rapatnya persaingan di kelompok depan.
Memasuki enam lap terakhir, posisi Veda Ega Pratama sempat turun ke urutan ke-11. Pada fase tersebut, balapan dipimpin rider Liqui Moly Dynavolt Intact GP, David Almansa, yang dibayangi rekan setimnya, David Munoz.
Lap ke-14 menjadi momen penting karena gap mulai terbentuk antara 10 pebalap terdepan dengan Veda yang berada di posisi ke-11. Saat itu, Veda terpaut 1,182 detik dari Casey O'Gorman di urutan kesepuluh.
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong
12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang
10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!