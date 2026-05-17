Hasil Moto3 Catalunya 2026! Veda Ega Pratama Melonjak 12 Posisi dan Finis P8 dari Start ke-20

JawaPos.com — Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, tampil impresif pada balapan Moto3 Catalunya 2026 di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Minggu (17/5/2026). Start dari posisi ke-20, rider Honda Team Asia itu berhasil finis di urutan kedelapan setelah mencatatkan kebangkitan luar biasa sepanjang balapan berlangsung.

Balapan Moto3 Catalunya 2026 dimenangi Maximo Quiles dari CFMOTO Gaviota Aspar Team dengan total waktu 32 menit 28,964 detik. Posisi podium kemudian dilengkapi Alvaro Carpe dan David Munoz yang finis sangat rapat di belakang Quiles.

Bagaimana Veda Ega Pratama Bisa Naik 12 Posisi?

Veda Ega Pratama sebenarnya sempat diproyeksikan start dari posisi ke-21 sesuai hasil kualifikasi Moto3 Catalunya 2026. Namun, penalti yang diterima Casey O'Gorman membuat rider asal Gunungkidul, Yogyakarta tersebut naik satu posisi ke urutan 20 saat balapan dimulai.

Start agresif langsung diperlihatkan Veda sejak lap awal. Ia mampu melesat hingga posisi ke-12 hanya beberapa saat setelah lampu start padam di Sirkuit Barcelona-Catalunya.

Memasuki lap ketiga, Veda bahkan sempat merangsek ke posisi kesembilan. Meski sempat turun lagi ke peringkat 11, ritme balap Veda tetap stabil di tengah ketatnya persaingan grup tengah Moto3 yang terkenal penuh aksi saling salip.

Saat balapan menyisakan delapan lap, Veda masih bertahan di posisi kesembilan. Ketika itu, ia hanya terpaut 0,702 detik dari pemimpin lomba, Maximo Quiles, menandakan rapatnya persaingan di kelompok depan.

Duel Sengit Warnai Lap-Lap Akhir Moto3 Catalunya 2026 Memasuki enam lap terakhir, posisi Veda Ega Pratama sempat turun ke urutan ke-11. Pada fase tersebut, balapan dipimpin rider Liqui Moly Dynavolt Intact GP, David Almansa, yang dibayangi rekan setimnya, David Munoz.