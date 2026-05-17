Rizka Perdana Putra
Minggu, 17 Mei 2026 | 16.55 WIB

Singkirkan Minnesota Timberwolves, San Antonio Spurs Tantang Thunder di Final NBA Wilayah Barat

Pemain bintang San Antonio Spurs Victor Wembanyama. (ANTARA/X/PHNX_suns)

JawaPos.com – San Antonio Spurs memastikan tiket ke final NBA Wilayah Barat. Tiket itu diraih setelah mereka menang telak 139-109 atas Minnesota Timberwolves pada game keenam semifinal, Sabtu (16/5) pagi WIB kemarin.

Hasil di Target Center, Minneapolis tersebut memastikan keunggulan agregat Spurs 4-2 atas Timberwolves.

Dalam game tersebut, Stephon Castle tampil dominan dengan catatan 32 poin, 11 rebound, dan 6 assist. Di usia 21 tahun, dia mencatat sejarah sebagai pemain termuda era shot clock (mulai 1954-1955) yang memperoleh setidaknya 30 poin, 10 rebound, 5 assist, dan 5 tripoin dalam satu laga playoff.

Castle menjadi motor utama serangan bersama De’Aaron Fox dan Dylan Harper. Fox mencetak 21 poin.

“Kami bisa saling melengkapi, menyerang, menembak, dan menciptakan peluang untuk pemain lain,” ujar Fox dikutip dari Yahoo Sports.

Editor: Hendra
