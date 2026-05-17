Singkirkan Minnesota Timberwolves, San Antonio Spurs Tantang Thunder di Final NBA Wilayah Barat

JawaPos.com – San Antonio Spurs memastikan tiket ke final NBA Wilayah Barat. Tiket itu diraih setelah mereka menang telak 139-109 atas Minnesota Timberwolves pada game keenam semifinal, Sabtu (16/5) pagi WIB kemarin.

Hasil di Target Center, Minneapolis tersebut memastikan keunggulan agregat Spurs 4-2 atas Timberwolves.

Dalam game tersebut, Stephon Castle tampil dominan dengan catatan 32 poin, 11 rebound, dan 6 assist. Di usia 21 tahun, dia mencatat sejarah sebagai pemain termuda era shot clock (mulai 1954-1955) yang memperoleh setidaknya 30 poin, 10 rebound, 5 assist, dan 5 tripoin dalam satu laga playoff.

Castle menjadi motor utama serangan bersama De’Aaron Fox dan Dylan Harper. Fox mencetak 21 poin.