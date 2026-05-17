Singkirkan Minnesota Timberwolves, San Antonio Spurs Tantang Thunder di Final NBA Wilayah Barat

Pemain bintang San Antonio Spurs Victor Wembanyama. (ANTARA/X/PHNX_suns)
JawaPos.com – San Antonio Spurs memastikan tiket ke final NBA Wilayah Barat. Tiket itu diraih setelah mereka menang telak 139-109 atas Minnesota Timberwolves pada game keenam semifinal, Sabtu (16/5) pagi WIB kemarin.
Hasil di Target Center, Minneapolis tersebut memastikan keunggulan agregat Spurs 4-2 atas Timberwolves.
Dalam game tersebut, Stephon Castle tampil dominan dengan catatan 32 poin, 11 rebound, dan 6 assist. Di usia 21 tahun, dia mencatat sejarah sebagai pemain termuda era shot clock (mulai 1954-1955) yang memperoleh setidaknya 30 poin, 10 rebound, 5 assist, dan 5 tripoin dalam satu laga playoff.
Castle menjadi motor utama serangan bersama De’Aaron Fox dan Dylan Harper. Fox mencetak 21 poin.
“Kami bisa saling melengkapi, menyerang, menembak, dan menciptakan peluang untuk pemain lain,” ujar Fox dikutip dari Yahoo Sports.
Baca Juga:Preview PSM Makassar vs Persib Bandung: Pangeran Biru Pincang, Tanpa Bojan Hodak hingga Federico Barba
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong
12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang
10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!