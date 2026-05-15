Live Streaming WorldSBK Ceko 2026 di Vidio 15-17 Mei, Simak Jadwal Lengkap Race dan Superpole

JawaPos.com - Ajang World Superbike atau WorldSBK 2026 kembali berlanjut akhir pekan ini. Seri kelima musim ini akan berlangsung di Sirkuit Autodrom Most, Ceko, pada 15-17 Mei 2026 dan dapat disaksikan melalui live streaming SPOTV di platform Vidio.

Balapan di Most diprediksi berlangsung sengit. Selain persaingan papan atas di kelas WorldSBK, perhatian publik Indonesia juga tertuju kepada Aldi Satya Mahendra yang kembali tampil di kelas WorldSSP. Pembalap muda Indonesia itu diharapkan mampu melanjutkan tren positif setelah menunjukkan performa cukup menjanjikan pada seri sebelumnya.

Nama-nama besar seperti Nicolo Bulega, Alvaro Bautista, Danilo Petrucci, Alex Lowes, hingga Miguel Oliveira dipastikan ikut meramaikan persaingan di lintasan. Persaingan menuju perebutan gelar juara dunia musim ini pun semakin panas memasuki pertengahan musim.

Sirkuit Autodrom Most sendiri dikenal sebagai salah satu trek yang cukup menantang di kalender WorldSBK. Karakter tikungan cepat dipadukan dengan area pengereman keras membuat pembalap harus tampil konsisten sejak sesi latihan bebas hingga balapan utama.

Bagi penggemar balap motor di Indonesia, akhir pekan ini menjadi kesempatan menarik untuk mendukung para wakil Merah Putih. Selain Aldi Satya Mahendra di kelas WorldSSP, ada pula Arai Agaska dan Felix Putra Mulya yang turun di kelas WorldSPB.

Kehadiran para pembalap Indonesia di level internasional menjadi kabar positif bagi perkembangan motorsport nasional. Dukungan dari publik tentu diharapkan dapat menambah motivasi mereka untuk tampil maksimal di Eropa.

Jadwal balapan dimulai pada Jumat, 15 Mei 2026 dengan sesi latihan bebas seluruh kelas. WorldSBK akan menjalani Free Practice 1 pada pukul 15.35 WIB, sementara sesi kedua berlangsung malam harinya pukul 20.00 WIB.

Kemudian pada Sabtu, 16 Mei 2026, para pembalap akan memulai sesi penentuan grid melalui Superpole sebelum menjalani Race 1. Race utama WorldSBK dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 WIB.