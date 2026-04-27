WorldSBK 2026 Hadir dengan 12 Seri, Simak Jadwal Balapan dan Susunan Pembalap Terbaru

Ilustrasi pembalap World Super Bike. (Dok. WSBK)
JawaPos.com - Musim balap World Superbike atau WorldSBK 2026 kembali menghadirkan persaingan ketat di lintasan.
Memasuki seri keempat musim ini, perhatian pencinta balap motor dunia kini tertuju ke Sirkuit Balaton Park, Hungaria, yang akan menggelar balapan pada 1-3 Mei 2026.
Kejuaraan motor produksi massal paling bergengsi di dunia tersebut musim ini menghadirkan total 12 seri dengan 36 balapan yang terdiri dari race utama dan Superpole Race.
Format balapan yang padat membuat persaingan perebutan gelar juara dunia dipastikan berlangsung semakin sengit sejak awal musim.
Balaton Park menjadi salah satu seri yang paling dinantikan karena karakter sirkuitnya dinilai cukup menantang bagi para pembalap.
Trek ini diprediksi bakal menghadirkan banyak duel ketat, terutama bagi para rider yang sedang bersaing di papan atas klasemen sementara.
Musim 2026 juga menghadirkan sejumlah perubahan menarik. Selain kelas WorldSBK dan WorldSSP yang tetap hadir di seluruh seri, kelas WorldSPB yang menggantikan WorldSSP300 mulai mendapat perhatian besar dari penggemar balap roda dua.
Baca Juga:Miguel Oliveira Akui Sulit Tahan Emosi Saat Dapat Salam Perpisahan di MotoGP Portugal 2025 Sebelum Hengkang ke WSBK pada 2026
Namun, kelas tersebut tidak digelar di beberapa seri seperti Phillip Island, Balaton Park, Donington Park, dan Estoril.
Tak hanya itu, WorldSBK 2026 juga tetap menghadirkan ajang pendukung seperti WorldWCR untuk pembalap putri dan R3 BLU CRU World Cup yang menjadi bagian dari program pengembangan talenta muda.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!