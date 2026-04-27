WorldSBK 2026 Hadir dengan 12 Seri, Simak Jadwal Balapan dan Susunan Pembalap Terbaru

JawaPos.com - Musim balap World Superbike atau WorldSBK 2026 kembali menghadirkan persaingan ketat di lintasan.

Memasuki seri keempat musim ini, perhatian pencinta balap motor dunia kini tertuju ke Sirkuit Balaton Park, Hungaria, yang akan menggelar balapan pada 1-3 Mei 2026.

Kejuaraan motor produksi massal paling bergengsi di dunia tersebut musim ini menghadirkan total 12 seri dengan 36 balapan yang terdiri dari race utama dan Superpole Race.

Format balapan yang padat membuat persaingan perebutan gelar juara dunia dipastikan berlangsung semakin sengit sejak awal musim.

Balaton Park menjadi salah satu seri yang paling dinantikan karena karakter sirkuitnya dinilai cukup menantang bagi para pembalap.

Trek ini diprediksi bakal menghadirkan banyak duel ketat, terutama bagi para rider yang sedang bersaing di papan atas klasemen sementara.

Musim 2026 juga menghadirkan sejumlah perubahan menarik. Selain kelas WorldSBK dan WorldSSP yang tetap hadir di seluruh seri, kelas WorldSPB yang menggantikan WorldSSP300 mulai mendapat perhatian besar dari penggemar balap roda dua.

Namun, kelas tersebut tidak digelar di beberapa seri seperti Phillip Island, Balaton Park, Donington Park, dan Estoril.