Isyana Syahira dan Rinjani Kwinnara Kali Pertama Main di Perempat Final BWF Super 500, Ganda Putri Indonesia Bekuk Pasangan Tiongkok

JawaPos.com – Ganda putri bulu tangkis Indonesia Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine bakal merasakan perempat final turnamen BWF Super 500 untuk kali pertama.

Itu setelah Isyana/Rinjani mengalahkan ganda Tiongkok Luo Yi/Wang Ting Ge dua game langsung (25-23, 21-13) pada babak 16 besar Thailand Open di Nimibutr Arena, Bangkok, kemarin (14/5).

”Rasanya pasti senang bisa lolos perempat final Super 500 untuk kali pertama,” ucap Isyana dalam siaran pers PBSI.

Di perempat final, Isyana/Rinjani menghadapi tantangan berat karena melawan unggulan pertama asal Jepang, Rin Iwanaga/Kie Nakanishi. Itu menjadi pertemuan perdana bagi kedua pasangan.

Rinjani mengatakan, untuk bisa meredam Iwanaga/Nakanishi, kesalahan-kesalahan dalam laga 16 besar tak boleh terulang. ”Kami harus meningkatkan fokus pertandingan. Jangan gampang mati sendiri dan harus cepat tanggap, cepat adaptasi dengan cara main lawan ,” tuturnya.

Selain Isyana/Rinjani, tiket perempat final Thailand Open diraih ganda putra Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin setelah menundukkan pasangan Tiongkok Hu Keyuan/Lin Xiangyi (21-16, 21-13). Sebagai duet yang kembali dipasangkan, Leo mengaku masih ada rasa kagok saat kembali bermain dengan Daniel. Hal senada diungkapkan Daniel.

Namun, secara permainan, Daniel merasa laga kemarin atau laga kedua setelah dipasangkan lagi lebih baik dari laga yang pertama. ”Tetapi, kami memang masih harus banyak melakukan peningkatan,” tuturnya.