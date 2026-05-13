Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra, Baskoro Yudho
Rabu, 13 Mei 2026 | 16.22 WIB

Max Verstappen Debut! Pakai Mercedes-AMG GT3 Evo di kelas SP9, Tiket Terusan Nurburgring 24H Ludes Terjual

Max Verstappen (Bein Sports) - Image

Max Verstappen (Bein Sports)

JawaPos.com - Antusiasme penonton terhadap ajang balapan ketahanan Nurburgring 24 Hours edisi 2026 melonjak tajam. Tiket terusan dilaporkan sudah habis terjual enam hari sebelum balapan utama dimulai. Debut Max Verstappen disebut menjadi penyebab lonjakan tersebut.

Dalam rilis resmi, penyelenggara mengonfirmasi bahwa tiket akhir pekan (paket 2, 3, hingga 4 hari) sudah tidak tersedia.

Hingga Selasa (12/5), hanya tersisa tiket harian untuk Kamis, Jumat, dan Minggu. Sementara untuk hari Sabtu, panitia tidak lagi menjual tiket harian, dan meminta penonton untuk tidak datang karena keterbatasan kapasitas di area sirkuit.

“Kami tentu senang dengan dukungan luar biasa dari para penggemar lama maupun baru yang benar-benar membanjiri kami tahun ini.

Namun ini juga membuat kami harus membatasi jumlah tiket untuk pertama kalinya dalam lebih dari 50 tahun sejarah ajang ini,” kata Race Director Nurburgring 24 Hours, Walter Hornung, dikutip dari RacingNews365.

Sementara itu, Verstappen akan menjalani debut bersama tim Verstappen Racing. Dia mengendarai mobil Mercedes-AMG GT3 Evo di kelas SP9. Juara dunia Formula 1 empat kali itu akan berbagi mobil dengan Lucas Auer, Jules Gounon, serta Daniel Juncadella. Race utama akan dimulai pada Sabtu (16/5) pukul 15.00 waktu setempat.

Verstappen mengaku sudah melakukan persiapan dengan menjalani beberapa sesi tes.

“Dari sisi pembalap kami sudah siap, tim juga kuat. Kami hanya perlu memastikan mobil tetap utuh, terutama untuk balapan 24 jam,” ujarnya. 

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Jadwal Veda Ega Pratama di Moto3 Catalunya 2026! Momentum Apik Perbaiki Posisi Start Balapan - Image
Sports

Jadwal Veda Ega Pratama di Moto3 Catalunya 2026! Momentum Apik Perbaiki Posisi Start Balapan

Rabu, 13 Mei 2026 | 16.06 WIB

Melesat Bak Pesawat Boeing 954! Veda Ega Pratama Dapat Gelar Baru di Moto3 2026 - Image
Sports

Melesat Bak Pesawat Boeing 954! Veda Ega Pratama Dapat Gelar Baru di Moto3 2026

Rabu, 13 Mei 2026 | 15.38 WIB

Veda Ega Pratama Bongkar Rahasia Finis ke-4 di Trek Basah di Moto3 Prancis 2026: Tenang dan Tidak Agresif - Image
Sports

Veda Ega Pratama Bongkar Rahasia Finis ke-4 di Trek Basah di Moto3 Prancis 2026: Tenang dan Tidak Agresif

Senin, 11 Mei 2026 | 17.31 WIB

Terpopuler

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable - Image
1

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

2

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

3

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

4

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

5

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

6

10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!

7

18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat

8

16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi 

9

Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim

10

KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore