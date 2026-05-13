Max Verstappen Debut! Pakai Mercedes-AMG GT3 Evo di kelas SP9, Tiket Terusan Nurburgring 24H Ludes Terjual

JawaPos.com - Antusiasme penonton terhadap ajang balapan ketahanan Nurburgring 24 Hours edisi 2026 melonjak tajam. Tiket terusan dilaporkan sudah habis terjual enam hari sebelum balapan utama dimulai. Debut Max Verstappen disebut menjadi penyebab lonjakan tersebut.

Dalam rilis resmi, penyelenggara mengonfirmasi bahwa tiket akhir pekan (paket 2, 3, hingga 4 hari) sudah tidak tersedia.

Hingga Selasa (12/5), hanya tersisa tiket harian untuk Kamis, Jumat, dan Minggu. Sementara untuk hari Sabtu, panitia tidak lagi menjual tiket harian, dan meminta penonton untuk tidak datang karena keterbatasan kapasitas di area sirkuit.

“Kami tentu senang dengan dukungan luar biasa dari para penggemar lama maupun baru yang benar-benar membanjiri kami tahun ini.

Namun ini juga membuat kami harus membatasi jumlah tiket untuk pertama kalinya dalam lebih dari 50 tahun sejarah ajang ini,” kata Race Director Nurburgring 24 Hours, Walter Hornung, dikutip dari RacingNews365.

Sementara itu, Verstappen akan menjalani debut bersama tim Verstappen Racing. Dia mengendarai mobil Mercedes-AMG GT3 Evo di kelas SP9. Juara dunia Formula 1 empat kali itu akan berbagi mobil dengan Lucas Auer, Jules Gounon, serta Daniel Juncadella. Race utama akan dimulai pada Sabtu (16/5) pukul 15.00 waktu setempat.

Verstappen mengaku sudah melakukan persiapan dengan menjalani beberapa sesi tes.