Taufiq Ardyansyah
Minggu, 31 Mei 2026 | 18.24 WIB

Ajang Futsal Pelajar Nasional Resmi Bergulir, Juara Empat Kota Berebut Gelar Terbaik

Okezone.com resmi meluncurkan Okezone National Championship. (Dok. Futsal Competition)

JawaPos.com – Okezone National Championship kompetisi futsal tingkat SMA yang akan digelar di empat kota besar Indonesia resmi diluncurkan. Peluncuran turnamen tersebut diumumkan dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Jumat (29/5).

Ajang ini akan berlangsung di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Bandung. Seri pembuka dijadwalkan berlangsung di Universitas Negeri Jakarta pada 13-14 Juni 2026 dengan melibatkan 24 tim pelajar SMA.

Para juara dari masing-masing kota nantinya akan bertemu dalam babak Grand Final yang digelar di Jakarta untuk memperebutkan gelar juara nasional.

CEO iNews Media Group, Angela Tanoesoedibjo, mengatakan Okezone National Championship merupakan pengembangan dari berbagai kompetisi futsal antarsekolah yang selama ini telah digelar Okezone di sejumlah daerah.

Menurut Angela, Okezone ingin menghadirkan kompetisi yang tidak hanya berorientasi pada pertandingan, tetapi juga menjadi wadah kreativitas sekaligus panggung prestasi bagi generasi muda Indonesia.

“Okezone selama ini dikenal sebagai media yang kuat di bidang olahraga dan telah lama hadir langsung ke berbagai SMA untuk menggelar kompetisi futsal. Kami ingin melangkah lebih besar dengan menjadikan event olahraga ini bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang kreativitas sekaligus panggung prestasi bagi generasi muda,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama iNews Media Group, Syafril Nasution, menilai penyelenggaraan Okezone National Championship menjadi bentuk kontribusi nyata media dalam mendukung perkembangan olahraga nasional.

Menurut dia, sebagai media yang rutin memberitakan perkembangan olahraga, Okezone merasa perlu terlibat langsung dalam pembinaan dan pencarian talenta muda.

Terlebih, futsal Indonesia saat ini sedang menunjukkan perkembangan positif di tingkat internasional sehingga regenerasi pemain harus terus dijaga.

“Okezone banyak menyajikan berita olahraga, jadi sudah sewajarnya kalau kami ikut ambil bagian menggelar turnamen futsal seperti ini. Apalagi futsal adalah olahraga yang sangat menarik dan punya banyak peminat di masyarakat,” kata Syafril.

