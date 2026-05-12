Indonesia Incar Peringkat Ketiga, Siap Bertarung di The 46th Queen Sirikit Cup Sentul Highlands

JawaPos.com–Gelaran golf amatir putri paling bergengsi di kawasan Asia-Pasifik, The 46th Queen Sirikit Cup berlangsung pada 12-15 Mei 2026, di Sentul Highlands Golf Club. Turnamen tahun ini terasa sangat spesial sekaligus emosional, menandai kembalinya Indonesia sebagai tuan rumah setelah penantian panjang selama 17 tahun.

Terakhir kali Indonesia menjadi saksi persaingan ratu golf Asia-Pasifik adalah pada 2009. Tahun ini, kembalinya turnamen ini ke Tanah Air membawa misi yang lebih dalam yaitu menjadi ajang penghormatan khusus bagi mendiang Her Majesty (H.M.) Queen Sirikit yang wafat tahun lalu. Kejuaraan ini menjadi momentum bagi komunitas golf internasional untuk mengenang dedikasi besar Sang Ratu Thailand terhadap olahraga ini.

Sebanyak 13 negara telah mengirimkan skuad terbaiknya, mulai dari Australia hingga Jepang, untuk bersaing di lapangan Sentul Highlands. Dengan deretan pemain yang memiliki peringkat dunia mentereng, turnamen ini dipastikan menjadi panggung bagi para calon bintang masa depan untuk menunjukkan ketangkasan.

Duta Besar Thailand untuk Indonesia H.E. Mr. Prapan Disyatat, hadir memberikan sambutan yang menyentuh hati. Menurut dia, edisi ke-46 ini adalah bentuk apresiasi atas cinta H.M. Queen Sirikit kepada dunia golf yang telah mempersatukan banyak bangsa.

”Turnamen tahun ini memiliki makna yang sangat mendalam. Kita semua berkumpul tidak hanya untuk berkompetisi, tetapi juga untuk mengenang sosok H.M. Queen Sirikit yang baru saja meninggalkan kita. Visi beliau dalam mempererat persahabatan antarnegara melalui golf akan terus hidup di lapangan ini,” ujar H.E. Mr. Prapan Disyatat.

Sekretaris Jenderal PB PGI Suharsono mengungkapkan rasa bangga atas kembalinya ajang ini ke Indonesia. Setelah 17 tahun, Indonesia siap menyuguhkan standar penyelenggaraan yang lebih tinggi bagi dunia internasional.

”Ini adalah momen yang sangat kami tunggu. Setelah 17 tahun, Queen Sirikit Cup kembali ke rumah kita. Kehormatan ini bertepatan dengan penghormatan bagi mendiang Ratu Thailand, yang menjadikan setiap pukulan di lapangan ini memiliki makna lebih dari sekadar skor,” ungkap dia.

Suharsono berharap tim nasional putri Indonesia bisa memberikan kado terindah dengan prestasi maksimal di rumah sendiri. Dia yakin atmosfir emosional tahun ini akan memicu semangat juang yang lebih tinggi bagi para srikandi Indonesia.