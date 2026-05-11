Pecco Bagnaia Sebut Masalah Teknis Jadi Penyebab Crash di MotoGP Le Mans 2026

Pecco Bagnaia (Instagram @pecco63)
JawaPos.com – Pebalap Ducati, Pecco Bagnaia, mengungkap penyebab kecelakaan yang dialaminya saat MotoGP Prancis 2026 di Sirkuit Le Mans.
Dilansir dari laman Crash pada Senin (11/5), Bagnaia menyebut dirinya mengalami masalah pada motor yang perlahan mengurangi rasa percaya dirinya terhadap bagian depan kendaraan.
Insiden tersebut terjadi ketika ia sedang berada dalam posisi kompetitif untuk meraih podium pertama pada balapan utama musim ini.
Bagnaia menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya tampil cukup baik sepanjang akhir pekan balapan di Le Mans. Setelah sempat kehilangan posisi pada awal lomba, ia berhasil kembali ke persaingan depan dan menempati posisi kedua di belakang Marco Bezzecchi. Situasi itu membuat pembalap asal Italia tersebut memiliki peluang besar untuk mengamankan hasil positif.
Namun, kondisi motor yang menurut Bagnaia bermasalah mulai terasa dalam beberapa lap terakhir balapan. Ia mengaku kehilangan rasa percaya diri pada bagian depan motor sehingga kesulitan mempertahankan kecepatan dan jalur balap yang diinginkan. Akibatnya, Bagnaia terjatuh di tikungan pertama pada lap ke-16 dari total 27 lap balapan.
Bagnaia menegaskan bahwa tim Ducati telah mengetahui secara pasti penyebab kecelakaan tersebut. Ia menyebut insiden itu bukan disebabkan oleh kesalahan manusia, melainkan masalah yang pernah dialaminya pada balapan sebelumnya di MotoGP Spanyol.
Menurut Bagnaia kepastian penyebab crash menjadi keuntungan penting bagi tim untuk melakukan evaluasi teknis.
Meskipun gagal finis di Le Mans, Bagnaia tetap menilai performanya sepanjang akhir pekan menunjukkan perkembangan positif. Ia menyoroti keberhasilannya meraih pole position dan menjaga kecepatan balap yang kompetitif sebelum kecelakaan terjadi.
Pembalap Ducati itu juga mengapresiasi peningkatan performa motor dibandingkan beberapa seri sebelumnya.
Bagnaia menegaskan dirinya tetap optimistis menghadapi MotoGP Catalunya yang berlangsung akhir pekan berikutnya di Barcelona.
