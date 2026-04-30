Farid S. Maulana, Baskoro Yudho, Taufiq Ardyansyah, Rizky Ahmad Fauzi
Kamis, 30 April 2026 | 23.52 WIB

Bukti Bulu Tangkis Indonesia Tak Lagi Disegani! Kali Pertama Tersingkir di Fase Grup Thomas Cup

Tim Thomas Cup Indonesia ukir sejarah buruk dengan gagal lolos dari fase grup usai kalah dari Prancis 1-4 (instagram.com/@badminton.ina)

JawaPos.com - Sejak berpartisipasi di Piala Thomas pada 1958, baru kali ini Indonesia tersingkir di fase grup.  Ya, skuad Merah Putih gagal lolos fase knockout setelah ditaklukkan Prancis dengan skor telak 1-4 pada laga penentuan Grup D di Forum Horsens, Denmark, Rabu (29/4).

Pengamat bulu tangkis Broto Happy menilai, itu merupakan sejarah kelam. ‘’Ya, baru kali ini kan, di kepengurusan ini kan, itu sebuah tamparan keras bagi kita," kata Broto saat dihubungi Jawa Pos, Rabu (29/4).

Broto menuturkan, secara skuad pemain yang dibawa ke Piala Thomas adalah komposisi terbaik. "Tapi, tersingkir di fase grup,  itu menunjukkan bahwa kita bukan negara yang disegani lagi di pentas bulu tangkis dunia," paparnya.

Sejak mendengar Indonesia satu grup dengan Prancis, Broto sudah mengingatkan bahwa negara ini bukanlah sekadar kuda hitam. "Tapi bisa jadi penghambat laju Indonesia. Ternyata benar. Jadi sayang banget," katanya 

Broto menegaskan, setelah ini, PBSI disebutnya harus benar-benar evaluasi. "Jangan hanya ngomong evaluasi, kita kan setelah kalah evaluasi, setelah kalah evaluasi, tapi tidak pernah disampaikan ke publik. Evaluasinya apa, hasilnya apa, kemudian setelah itu, apa yang dievaluasi itu apa," ucapnya.

Dia mencobtohkaan jika ada ember yang bocor, tentu harus tahu apa yang harus dilakukan.

"Ditambal, atau apa, beli ember baru, kira-kira gitu loh. Tapi kan tidak pernah disampaikan. Yang muncul di permukaan semua, ya setelah kalah kita akan evaluasi, kita akan evaluasi, tapi evaluasinya apa tidak tahu," ketusnya.

Harus Ada Perubahan Pembinaan

Eks ganda putra Candra Wijaya juga bersuara.  Dia kaget dengan kegagalan tim Thomas Indonesia. ''Tapi memang saya tidak tahu kondisi di lapangan seperti apa sebenarnya, saya cukup optimistis dengan tim ini,'' tuturnya. 

Candra menuturkan, apa yang terjadi dengan tim Thomas Indonesia saat ini adalah hasil pembinaan dari 5-10 tahun ke belakang. Artinya, harus dievakuasi apa yang salah dengan pembinaan selama ini.

Artikel Terkait
Indonesia Tersingkir dari Thomas Cup 2026, Christo Popov Sebut Jonatan Christie dkk Bermain Tanpa Semangat - Image
Sports

Indonesia Tersingkir dari Thomas Cup 2026, Christo Popov Sebut Jonatan Christie dkk Bermain Tanpa Semangat

Kamis, 30 April 2026 | 23.48 WIB

PBSI Buka Suara, Eng Hian Minta Maaf Usai Tim Indonesia Hancur Lebur di Thomas Cup 2026 - Image
Sports

PBSI Buka Suara, Eng Hian Minta Maaf Usai Tim Indonesia Hancur Lebur di Thomas Cup 2026

Kamis, 30 April 2026 | 03.16 WIB

Sang Raja yang Sudah Semenjana: Indonesia Perdana Gagal Lolos Fase Grup Thomas Cup, Padahal Langganan Masuk Final - Image
Sports

Sang Raja yang Sudah Semenjana: Indonesia Perdana Gagal Lolos Fase Grup Thomas Cup, Padahal Langganan Masuk Final

Rabu, 29 April 2026 | 14.35 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

5

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

9

11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta

10

Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun

