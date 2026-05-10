Tren Olahraga Meningkat, Sepak Bola Tetap Jadi Ruang Kebersamaan Masyarakat

JawaPos.com – Tren gaya hidup aktif di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Survei Populix 2025 mencatat sebanyak 94 persen masyarakat Indonesia rutin berolahraga setidaknya satu kali dalam seminggu.

Perkembangan ini terlihat dari meningkatnya minat masyarakat terhadap berbagai cabang olahraga seperti lari, gym, padel, futsal, hingga sepak bola. Olahraga kini tidak hanya dipandang sebagai aktivitas menjaga kebugaran, tetapi juga menjadi ruang membangun komunitas dan kebersamaan.

Di tengah berkembangnya tren tersebut, sepak bola dinilai tetap memiliki posisi yang kuat di tengah masyarakat. Mengutip Country Cassette, Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai negara dengan penggemar sepak bola terbesar di dunia.

“Dalam beberapa tahun terakhir, olahraga berkembang jauh melampaui kompetisi. Sepak bola sendiri sudah menjadi bagian dari identitas dan budaya masyarakat Indonesia. Kami melihat sepak bola sebagai ruang yang mampu menyatukan banyak orang dan membawa semangat kebersamaan,” ujar CEO dan Founder Se’Indonesia, Rinaldi Dharma Utama.

Ia menambahkan bahwa semangat disiplin dan konsistensi dalam olahraga juga menjadi nilai yang relevan di tengah berkembangnya gaya hidup aktif masyarakat.

“Di balik setiap pertandingan terdapat proses panjang yang dibangun melalui disiplin, konsistensi, dan semangat untuk terus berkembang,” katanya.

Melihat tingginya antusiasme masyarakat terhadap olahraga, lanjut Rinaldi, pihaknya turut memperluas keterlibatannya melalui dukungan pada berbagai aktivitas olahraga, termasuk sepak bola nasional.