Akui Berat Berpisah dengan Bojan Hodak, Beckham Putra Melankolis: Terima Kasih Sudah Diberi Kesempatan di Persib Bandung!

Beckham Putra berpisah dengan Bojan Hodak di Persib Bandung. (Dok. Beckham Putra)
JawaPos.com - Beckham Putra menuliskan pesan perpisahan setelah Bojan Hodak memutuskan tidak menjadi pelatih Persib Bandung musim depan. Dalam pesan perpisahan tersebut, dia mengucapkan terima kasih.
Di awal pesan perpisahannya, Beckham Putra mengaku berat untuk melihat Bojan Hodak pergi. Pemain 24 tahun tersebut merasa eks pelatihnya itu punya andil besar dalam karir sepak bolanya bersama Persib.
"Tidak mudah menuliskan kata perpisahan untuk seseorang yang punya peran besar dalam perjalanan ini. Terima kasih, Coach Bojan, untuk setiap kepercayaan, arahan, pelajaran dan dukungan yang diberikan sejak hari pertama," tulis Beckham Putra di Instagram.
"Terima kasih sudah percaya, mendorong, dan membantu saya untuk terus berkembang menjadi pribadi dan pemain yang lebih baik. Banyak momen, tawa, perjuangan dan pelajaran yang akan selalu saya ingat," imbuh pemain 24 tahun tersebut.
Selama tiga tahun, Beckham Putra meraih tiga gelar Liga Indonesia bersama Bojan Hodak. Dia juga bangga dengan setiap proses yang dijalaninya selama tiga tahun.
"Bersama, kita melewati begitu banyak proses, merasakan jatuh bangun, sampai akhirnya merayakan kebahagiaan menjadi juara dan membawa klub ini menambahkan 3 bintang di dadanya. Sebuah kebanggaan dan kenangan yang akan selalu hidup di hati saya," terang Beckham.
Ucapan terima kasih dituliskan pemain Timnas Indonesia tersebut kepada Bojan Hodak. Beckham berharap semoga dirinya bisa bertemu kembali dengan pelatih asal Kroasia itu.
"Sulit rasanya mengucapkan selamat tinggal, karena sosok Coach Bojan akan selalu menjadi bagian penting dari perjalanan ini. Tapi saya percaya setiap pertemuan punya cerita dan setiap perpisahan membawa langkah baru. Semoga sukses di perjalanan berikutnya, Coach. Terima kasih untuk semua kebaikan, kepercayaan, dan pelajaran yang tidak akan pernah saya lupakan. Sampai bertemu lagi, Coach. Masterclass," tutup Beckham Putra.
