Andre Rizal Hanafi
Rabu, 27 Mei 2026 | 06.26 WIB

Persib Bandung Cetak Rekor Baru Liga Indonesia! Beckham Putra Ungkap Kunci Kesuksesan

Persib Bandung. (Istimewa)

JawaPos.com - Persib Bandung kembali menorehkan sejarah di sepak bola Indonesia setelah memastikan gelar juara Super League 2025/26. Hasil imbang melawan Persijap Jepara pada laga terakhir di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5), sudah cukup membawa Maung Bandung finis di puncak klasemen.

Keberhasilan ini terasa spesial karena Persib menjadi tim pertama yang mampu meraih gelar liga dalam tiga musim beruntun. Catatan tersebut sekaligus mempertegas status Persib sebagai salah satu klub tersukses di kompetisi domestik Indonesia.

Gelandang muda Persib, Beckham Putra Nugraha, mengaku bangga bisa menjadi bagian dari sejarah besar tersebut.

Pemain yang akrab disapa Etam itu bahkan menyebut dirinya sulit mengungkapkan perasaan setelah memastikan gelar bersama tim.

“Senang, bangga dan tidak bisa berkata-kata. Ini jadi sejarah, pertama di Indonesia hattrick juara. Ini jadi sejarah bagi kita semua khususnya tim yang ada sekarang, dan jadi kebahagiaan masyarakat khususnya Bobotoh,” ujar Beckham.

Perjalanan Persib menuju tangga juara musim ini memang tidak mudah. Persaingan berlangsung ketat hingga pekan terakhir kompetisi. Borneo FC Samarinda terus memberi tekanan dan sempat membuka peluang merebut posisi teratas klasemen.

Pada laga terakhir, Borneo FC bahkan tampil ganas dengan kemenangan telak 7-1 atas Malut United FC.

Namun hasil tersebut tetap belum mampu menggusur Persib dari puncak klasemen. Kedua tim sama-sama mengoleksi 79 poin, tetapi Persib unggul head to head.

Menurut Beckham, salah satu faktor utama keberhasilan Persib musim ini adalah mentalitas tim yang tetap terjaga dalam situasi sulit. Persib beberapa kali mampu bangkit saat tertinggal dan membalikkan keadaan di laga penting.

Editor: Banu Adikara
