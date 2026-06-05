Hasil Undian ASEAN Club Championship, Sindir Persija Gabung di Grup Mana?

Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho. (Istimewa)
JawaPos.com - Netizen bereaksi usai hasil pengundian grup ASEAN Club Championship 2026/2027. Mereka memberikan dukungan kepada Persib Bandung dan Borneo FC, tapi tak sedikit yang menyindir Persija Jakarta.
Berdasarkan pembagian grup, dua wakil Indonesia terbagi di Grup A dan Grup B dengan masing-masing ditempati tujuh klub peserta. Persib selaku juara Super League 2025/2026 tergabung di Grup B.
Pangeran Biru akan berjibaku dengan Port FC (Thailand), Johor Darul Ta'zim (Malaysia), Lion City Sailors (Singapura), Cong An Hanoi (Vietnam), Preah Khan Reach Svay Rieng (Kamboja), dan pemenang play-off 2 antara Ezra (Laos) vs Shan United (Myanmar).
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Sementara Borneo FC tergabung di Grup A bersama Buriram United dan Ratchaburi FC (Thailand), Kuching City (Malaysia), BG Tampines Rovers (Singapura), juara Vietnam Cup, dan pemenang play-off 1 antara Kasuka (Brunei) vs Manila Digger (Filipina).
Pembagian grup itu menghadirkan persaingan sengit bagi dua wakil Indonesia di turnamen tersebut.
"Ayo gendong liga kita @persib @borneofc.id," ujar @jst***
"Kalo pelatih dan pemain Borneo sama, kayaknya Borneo bisa juara grup," tulis @vv.***
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"Wah ketemu Bruno Moreira lgsg? Dia pindah ke Port kan ya" tanya @tri***
Sayang, ada saja komentar menyindir Persija yang tak bisa ambil bagian di turnamen tersebut.
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