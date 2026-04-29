Senior Happy Run 5K 2026 Dorong Sport Tourism dan Gaya Hidup Sehat Lansia

Senior Happy Run 5K 2026 akan dilaksanakan pada 12 Juli 2026 di Jakarta. (Istimewa)
JawaPos.com–Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mendukung sport tourism Senior Happy Run 5K 2026 pada 12 Juli 2026 di Jakarta. Event itu juga sebagai upaya mendorong gaya hidup sehat bagi lansia sekaligus memperkuat pengembangan pariwisata berkualitas di Indonesia.
Staf Ahli Bidang Transformasi Digital dan Inovasi Pariwisata Kemenpar Masruroh menyampaikan apresiasi atas inisiatif yang mengedepankan kesehatan, kebahagiaan, serta pemberdayaan generasi senior.
”Event ini tidak hanya mendorong sport tourism, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan pariwisata yang berdampak dan berkelanjutan. Fokusnya adalah bagaimana pariwisata mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di berbagai aspek,” kata Masruroh pada peluncuran Senior Happy Run 5K 2026 bertema Run for Health & Happiness.
Menurut Masruroh, kegiatan ini tidak sekadar ajang olahraga, tetapi juga bagian dari penguatan pariwisata berkualitas yang memberikan dampak berkelanjutan bagi lingkungan, ekonomi, dan masyarakat.
Dia berharap Senior Happy Run 5K 2026 dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk tetap aktif di segala usia. Sekaligus memperkuat promosi destinasi dan ekonomi kreatif nasional.
Ketua Pelaksana Senior Happy Run Oni Yulfian menjelaskan, penyelenggaraan Senior Happy Run 2026 merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak. Di antaranya Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, komunitas pensiunan, sponsor, serta mitra lainnya.
”Kolaborasi ini mencerminkan komitmen bersama dalam mengembangkan pariwisata berbasis komunitas, kesehatan, dan kebahagiaan,” papar Oni Yulfian.
Happy Run 2026 dirancang sebagai wadah kebersamaan dan interaksi sosial, sekaligus sarana promosi pariwisata dan ekonomi kreatif melalui konsep Sport Tourism for Seniors. Hal itu sejalan dengan pengembangan pariwisata berbasis kesehatan dan kebahagiaan.
”Event ini terbuka bagi masyarakat berusia 50 tahun ke atas. Seluruh rangkaian kegiatan dirancang agar aman, nyaman, dan menyenangkan bagi lansia, sehingga mereka dapat tetap aktif tanpa rasa khawatir. Kami meyakini olahraga dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehat yang inklusif bagi semua usia,” terang Oni.
