Lebih dari 700 Peserta Rayakan Event Dunia di Mangkunegaran Run 2026

JawaPos.com - Ajang Mangkunegaran Run 2026 semakin mengukuhkan diri sebagai event lari berstandar internasional. Digelar Minggu (3/5), lomba ini diikuti sekitar 7.750 pelari dari dalam dan luar negeri yang berkompetisi di kategori 5K, 10K, dan Half Marathon (21K), dikutip dari RADAR SOLO.

Rute lomba yang telah mengantongi sertifikasi World Athletics menjadi salah satu faktor utama kenyamanan peserta. Para pelari memulai lomba dari kawasan Stadion Manahan dan melintasi sejumlah ruas utama Kota Solo, menghadirkan tantangan sekaligus pengalaman berlari yang variatif.

Sepanjang lintasan, lebih dari 100 cheering point dari komunitas lokal dan pertunjukan budaya turut memeriahkan suasana. Kehadiran elemen ini menjadi pembeda sekaligus penyemangat bagi para peserta.

Salah satu pelari 10K, Aulia asal Bekasi, mengaku atmosfer lomba memberi energi tambahan di tengah kelelahan.

“Capek pasti, apalagi pas masuk kilometer akhir. Tapi setiap lewat cheering point ada tarian, musik, bahkan teriakan semangat dari warga, itu bikin energi seperti terisi lagi,” ujarnya.

Pengalaman serupa disampaikan Dita, peserta asal Jakarta. Ia menilai event ini bukan sekadar soal finis. “Ini bukan cuma soal waktu atau finis, tapi pengalaman sepanjang jalan. Setiap beberapa ratus meter selalu ada sesuatu yang baru,” katanya.

Dari sisi penyelenggaraan, Co-Founder & COO Katadata Indonesia Ade Wahyudi menegaskan bahwa standar internasional menjadi perhatian utama. “Ini bukan sekadar lomba, tetapi pengalaman lari yang dirancang dengan kualitas tinggi,” ujarnya.