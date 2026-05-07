Pecah Rekor, BFI Run Diikuti 10 Ribu Pelari demi Tiket Sydney Marathon dan Yokohama Marathon

JawaPos.com - Para pelari dari berbagai daerah yang jumlahnya berkisar 10 ribu orang bakal tumpah ruah di ajang BFI Run yang digelar di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, Minggu (24/5) mendatang.

Pada ajang lari tahunan yang sudah digelar sembilan kali ini, peserta begitu antusias. Hal itu terlihat dari tiket seluruh kategori yang sudah habis terjual tidak lama setelah penjualan dibuka pada 12 Desember 2025 lalu.

BFI Run sudah lama dikenal sebagai ajang lomba lari jalan raya yang menjadi incaran pelari rekreasional dengan porsi latihan cukup serius. Tahun ini, BFI Run kembali menghadirkan tiga nomor lomba, yakni Half Marathon (HM), 10K, dan 5K. Total hadiah yang disiapkan mencapai Rp 1,2 miliar.

Selain perebutan podium, kategori HM kembali membuka peluang bagi pelari untuk tampil di ajang internasional. Delapan peserta yang mampu mencatat waktu finis di bawah dua jam akan mendapat kesempatan mengikuti Sydney Marathon, salah satu ajang bergengsi World Marathon Majors (WMM), pada 30 Agustus 2026. Sedangkan 12 pelari dengan catatan waktu di bawah 2 jam 20 menit berpeluang tampil di Yokohama Marathon pada 25 Oktober 2026.

Direktur BFI Finance Sudjono mengatakan peningkatan jumlah peserta menjadi indikator tingginya minat masyarakat terhadap olahraga lari dan event lari massal.

“Panitia terus mematangkan berbagai persiapan mulai dari rute lari, penyediaan tenaga dan fasilitas medis, tata letak race village, hingga fasilitas pendukung lainnya. Keamanan dan kenyamanan peserta tetap menjadi prioritas,” ujarnya, Rabu (6/5).

Panitia juga menetapkan batas waktu atau cut off time (COT) di setiap kategori. Untuk HM, peserta wajib menyelesaikan lomba maksimal tiga jam. Kategori 10K memiliki batas waktu 1 jam 45 menit, sedangkan kategori 5K selama satu jam.

Peserta yang melewati batas waktu tidak akan memperoleh medali finisher maupun jersey finisher untuk kategori HM.

