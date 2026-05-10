MotoGP: Francesco Bagnaia Rebut Pole Pertama di Le Mans, Kalahkan Marc Marquez 0,012 Detik

JawaPos.com - Francesco Bagnaia akhirnya meraih pole position pertamanya pada MotoGP 2026. Pembalap Ducati Lenovo itu unggul tipis 0,012 detik dari rekan satu timnya, Marc Marquez dalam kualifikasi Grand Prix Prancis, Sabtu (9/5). Itu jadi pole pertama baginya setelah Grand Prix Malaysia 2025 tujuh bulan lalu.

Bagnaia menyebut jika Ducati mulai menemukan solusi yang membantunya tampil lebih kompetitif. “Saya harap begitu, tidak mudah mengatakannya, apalagi mengingat apa yang terjadi tahun lalu,” kata Bagnaia dalam wawancara di parc ferme soal apakah motornya mulai menunjukkan perkembangan.

Juara dunia MotoGP dua kali itu berharap konsisten saat race hari ini. “Dalam sesi tes, jelas bahwa kami menemukan sesuatu yang membantu saya, jadi kami hanya perlu melanjutkan seperti ini dan mencoba mempertahankan level yang sama,” kata Bagnaia.

“Jadi tetap tenang, rendah hati, dan tetap bekerja seperti yang kami lakukan sekarang.”

Marc Dominan sejak Q1 Bagnaia mampu mengalahkan Marquez yang sebenarnya tampil dominan sejak Q1. Dalam sesi tersebut, Marc memecahkan rekor lap di Sirkuit Bugatti, Le Mans dengan waktu 1 menit 29,288 detik. Catatan tersebut lebih cepat dari Bagnaia saat Q2, tapi Marc juga belum mampu mengulanginya.

“Jadi seperti yang kita lihat di Q1, saya melakukan putaran yang luar biasa namun tidak bisa saya ulangi di Q2, tapi itu sudah cukup,” kata Marquez. “Saya selangkah demi selangkah, dan mari kita lihat apakah kami bisa memahami apa yang sedang terjadi dan ya, kami akan mencoba memperbaikinya dalam beberapa minggu ke depan.”

Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi sempat memimpin awal sesi Q2. Pembalap Aprilia itu sempat mempertajam catatan waktunya pada percobaan kedua. Namun, di akhir dia masih tertinggal 0,023 detik dari Bagnaia, dan hanya terpaut 0,11 detik dari Marquez.

“Lintasan ini sangat menantang dan selisih antar pembalap selalu sangat kecil. Jadi tidak mudah, tapi hari ini kami sedikit berkembang dibanding kemarin,” ujar Bezzecchi.