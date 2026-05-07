PBSI Anggap Regenerasi Pemain Putri Mulai Menunjukkan Hasil, Usai Tim Uber Indonesia Meraih Perunggu

Aksi Putri Kusuma Wardani di Thomas dan Uber Cup 2026. (Dok. PBSI)
JawaPos.com – Langkah Tim Uber Indonesia pada ajang Piala Thomas & Uber 2026 di Horsens, Denmark, memang terhenti di babak semifinal.
Namun, raihan medali perunggu dinilai menjadi sinyal positif bagi proses regenerasi bulu tangkis putri Indonesia. Medali perunggu itu juga sudah sesuai dengan target yang dicanangkan PP PBSI. Yakni, menembus empat besar.
Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI, Eng Hian, mengatakan, hasil di Piala Uber 2026 menjadi modal penting untuk membangun kekuatan tim putri Indonesia ke depan. Apalagi, dalam turnamen kali ini, sejumlah pemain muda mendapat kesempatan tampil dan menambah pengalaman di level dunia.
“Para atlet sudah menunjukkan perjuangan dan semangat yang baik sepanjang turnamen. Target semifinal juga tercapai. Ini tentu menjadi hal yang patut disyukuri,” ujar Eng Hian.
Menurut dia, performa Tim Uber Indonesia selama turnamen memperlihatkan perkembangan. Baik dari sisi kualitas permainan maupun mental bertanding. Hal tersebut menjadi catatan positif di tengah upaya PBSI melakukan regenerasi skuad putri.
Meski demikian, PBSI menegaskan hasil ini belum menjadi akhir dari proses pembenahan. Evaluasi menyeluruh tetap akan dilakukan untuk meningkatkan daya saing tim pada turnamen berikutnya.
Eng Hian menyebut evaluasi akan dilakukan dari berbagai aspek. Mulai dari teknis permainan, strategi, hingga kesiapan fisik dan mental atlet. PBSI juga akan memperkuat program pembinaan agar atlet Indonesia mampu bersaing di level yang lebih tinggi.
“Kami ingin para atlet memiliki kapasitas untuk mengikuti program akselerasi dan mampu tampil kompetitif di turnamen elite dunia,” tegasnya.
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
Mobil Plat L Ringsek di Malang Diserang 300 Orang? Polres Malang Turun Tangan, Ini Fakta Terbarunya
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Rekomendasi Kuliner Mantap Dekat Bandara Juanda Surabaya, Cocok untuk Isi Waktu Sebelum Check-in
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
12 Kuliner Mie Kocok di Bandung Paling Enak dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama