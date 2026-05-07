Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Baskoro Yudho, Taufiq Ardyansyah
Kamis, 7 Mei 2026 | 17.24 WIB

PBSI Anggap Regenerasi Pemain Putri Mulai Menunjukkan Hasil, Usai Tim Uber Indonesia Meraih Perunggu

Aksi Putri Kusuma Wardani di Thomas dan Uber Cup 2026. (Dok. PBSI) - Image

Aksi Putri Kusuma Wardani di Thomas dan Uber Cup 2026. (Dok. PBSI)

JawaPos.com – Langkah Tim Uber Indonesia pada ajang Piala Thomas & Uber 2026 di Horsens, Denmark, memang terhenti di babak semifinal.

Namun, raihan medali perunggu dinilai menjadi sinyal positif bagi proses regenerasi bulu tangkis putri Indonesia.  Medali perunggu itu juga sudah sesuai dengan target yang dicanangkan PP PBSI.  Yakni, menembus empat besar. 

Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI, Eng Hian, mengatakan, hasil di Piala Uber 2026 menjadi modal penting untuk membangun kekuatan tim putri Indonesia ke depan. Apalagi, dalam turnamen kali ini, sejumlah pemain muda mendapat kesempatan tampil dan menambah pengalaman di level dunia.

“Para atlet sudah menunjukkan perjuangan dan semangat yang baik sepanjang turnamen. Target semifinal juga tercapai. Ini tentu menjadi hal yang patut disyukuri,” ujar Eng Hian.

Menurut dia, performa Tim Uber Indonesia selama turnamen memperlihatkan perkembangan. Baik dari sisi kualitas permainan maupun mental bertanding. Hal tersebut menjadi catatan positif di tengah upaya PBSI melakukan regenerasi skuad putri.

Meski demikian, PBSI menegaskan hasil ini belum menjadi akhir dari proses pembenahan. Evaluasi menyeluruh tetap akan dilakukan untuk meningkatkan daya saing tim pada turnamen berikutnya.

Eng Hian menyebut evaluasi akan dilakukan dari berbagai aspek. Mulai dari teknis permainan, strategi, hingga kesiapan fisik dan mental atlet. PBSI juga akan memperkuat program pembinaan agar atlet Indonesia mampu bersaing di level yang lebih tinggi.

“Kami ingin para atlet memiliki kapasitas untuk mengikuti program akselerasi dan mampu tampil kompetitif di turnamen elite dunia,” tegasnya. 

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Lampaui Target! Tim Bulu Tangkis Putri PBSI Bawa Pulang Perunggu Uber Cup 2026, Pembinaan Terus Diperkuat - Image
Sports

Lampaui Target! Tim Bulu Tangkis Putri PBSI Bawa Pulang Perunggu Uber Cup 2026, Pembinaan Terus Diperkuat

Rabu, 6 Mei 2026 | 01.32 WIB

Medali Perunggu Piala Uber 2026 jadi Modal Evaluasi Regenerasi Tim Putri Indonesia - Image
Sports

Medali Perunggu Piala Uber 2026 jadi Modal Evaluasi Regenerasi Tim Putri Indonesia

Rabu, 6 Mei 2026 | 01.08 WIB

Sistem Skor BWF Berubah, Format 15 Poin Bulutangkis Mulai Berlaku 2027 - Image
Sports

Sistem Skor BWF Berubah, Format 15 Poin Bulutangkis Mulai Berlaku 2027

Minggu, 3 Mei 2026 | 23.22 WIB

Terpopuler

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo - Image
1

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

2

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

3

Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

4

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?

5

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

6

Mobil Plat L Ringsek di Malang Diserang 300 Orang? Polres Malang Turun Tangan, Ini Fakta Terbarunya

7

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

8

15 Rekomendasi Kuliner Mantap Dekat Bandara Juanda Surabaya, Cocok untuk Isi Waktu Sebelum Check-in

9

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

10

12 Kuliner Mie Kocok di Bandung Paling Enak dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore