Timnas Basket 3x3 Indonesia Rombak Skuad Jelang Women's Series

Pemain Timnas Bola Basket 3x3 Putri Indonesia Agustin Gradita Retong (kiri) berfoto bersama dengan rekan setimnya Made Ayu Sriartha Kusuma Dewi di Stadion Nimibutr, Bangkok. (ANTARA)
JawaPos.com - Perombakan komposisi pemain dilakukan Timnas Basket 3x3 Indonesia jelang ajang Women's Series 2026, yang akan berlangsung di Manila, Filipina pada 7-8 Mei. Sebelumnya, Srikandi Merah Putih mengikuti Asian Beach Games (ABG) 2026.
Dari empat pemain yang dipanggil, dua nama di antaranya merupakan penggawa ABG 2026, yaitu Angelica Jennifer Candra dan Diva Intan Nurfadillah. Kemudian pemain lainnya adalah Evelyn Fiyo yang merupakan penggawa Timnas Basket 3x3 Putri saat persembahkan medali emas di SEA Game 2025 Thailand. Satu lagi adalah Thasya Heri Saputera.
Pelatih Timnas Basket 3x3 Putri Fandi Andika Ramadhani menuturkan, keikutsertaan Indonesia di Women’s Series 2026 untuk jangka panjang. Sebab, misi utama di tahun ini adalah pembentukan tim ideal menuju Asian Games Nagoya 2026. "Kenapa kami pakai yang muda-muda, ya karena ini rangkaian untuk ke Asian Games yang rencananya di 3x3 itu pakai U-23," ujarnya.
Pria yang karib disapa Rama itu menyebutkan, tim yang ada bakal terus berubah di setiap event yang dijalani. Termasuk di Women's Series yang berlangsung di Manila, Tokyo dan Batam. "Jadi kami pasti nggak mungkin pakai mereka semua. Pastinya ada pergantian untuk cari komposisi yang pas dan endingnya di Asian Games," ucapnya.
Di Women's Series, Indonesia tergabung di Qualifying Draw B bersama Mongolia dan Singapura. Rama menegaskan target tim untuk bisa lolos dan bermain di babak utama cukup besar.
"Ya kesempatan itu ada kalau bisa maksimalin kenapa nggak. Kami pasti mau berikan semagat dan dorongan step up untuk lebih kuat," ucapnya.
