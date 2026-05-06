F1: George Russell Belum Lupa Cara Membalap, Tiga Race Terakhir Masih di Belakang Kimi Antonelli

JawaPos.com - George Russell sempat disebut-sebut sebagai unggulan utama peraih gelar juara dunia Formula 1 tahun ini. Namun, dalam tiga balapan terakhir, dia justru berada di bawah bayang-bayang rekan setimnya, Kimi Antonelli.

Setelah memenangkan seri pembuka di Melbourne, Russell ‘hanya’ mampu finis kedua di Shanghai serta keempat di Suzuka dan Miami. Sedangkan Antonelli, yang baru menjalani musim keduanya di F1, justru menyapu bersih kemenangan di tiga balapan terakhir.

Situasi tersebut membuat Russell sementara tertinggal 20 poin dari Antonelli yang berada di puncak klasemen sementara. Meski begitu, pembalap asal Inggris itu menegaskan, bahwa kepercayaan dirinya tidak berubah. “Saya belum lupa cara membalap. Ini hanya periode yang sedikit sulit, tetapi musim masih panjang,” ucap Russell kepada Sky Sports.

Adaptasi di Miami

Hasil kurang memuaskan di Grand Prix Miami sebenarnya tidak mengejutkan Russell. Sirkuit Miami International Autodrome memiliki karakteristik low-grip (minim cengkeraman) yang kurang sesuai dengan gaya membalapnya yang presisi.

Namun, ada satu hal positif: Russell merasa mulai menemukan setelan yang pas di Miami. Tepatnya, saat pembalap 28 tahun itu mencoba mengubah setup menyerupai Antonelli jelang akhir balapan.

“Dalam 10 lap terakhir, kami jauh lebih kompetitif. Saya membuat perubahan cukup besar pada differential dan brake bias, mendekati apa yang digunakan Kimi sepanjang akhir pekan, dan dampaknya lebih besar dari yang saya kira,” tuturnya.

Peluang Pada GP Kanada

Selanjutnya, Russell punya peluang lebih besar meraih hasil positif di GP Kanada pada 22-24 Mei mendatang. Tahun lalu, dia berhasil meraih kemenangan di sana. Balapan di Sirkuit Gilles Villeneuve itu bisa jadi tolak ukur paling pas untuk menilai performa Russell musim ini.