F1: George Russell Belum Lupa Cara Membalap, Tiga Race Terakhir Masih di Belakang Kimi Antonelli

Pembalap Mercedes George Russell dan Kini Antonelli. (Instagram @mercedesmgf1)
JawaPos.com - George Russell sempat disebut-sebut sebagai unggulan utama peraih gelar juara dunia Formula 1 tahun ini. Namun, dalam tiga balapan terakhir, dia justru berada di bawah bayang-bayang rekan setimnya, Kimi Antonelli.
Setelah memenangkan seri pembuka di Melbourne, Russell ‘hanya’ mampu finis kedua di Shanghai serta keempat di Suzuka dan Miami. Sedangkan Antonelli, yang baru menjalani musim keduanya di F1, justru menyapu bersih kemenangan di tiga balapan terakhir.
Situasi tersebut membuat Russell sementara tertinggal 20 poin dari Antonelli yang berada di puncak klasemen sementara. Meski begitu, pembalap asal Inggris itu menegaskan, bahwa kepercayaan dirinya tidak berubah. “Saya belum lupa cara membalap. Ini hanya periode yang sedikit sulit, tetapi musim masih panjang,” ucap Russell kepada Sky Sports.
Adaptasi di Miami
Hasil kurang memuaskan di Grand Prix Miami sebenarnya tidak mengejutkan Russell. Sirkuit Miami International Autodrome memiliki karakteristik low-grip (minim cengkeraman) yang kurang sesuai dengan gaya membalapnya yang presisi.
Namun, ada satu hal positif: Russell merasa mulai menemukan setelan yang pas di Miami. Tepatnya, saat pembalap 28 tahun itu mencoba mengubah setup menyerupai Antonelli jelang akhir balapan.
“Dalam 10 lap terakhir, kami jauh lebih kompetitif. Saya membuat perubahan cukup besar pada differential dan brake bias, mendekati apa yang digunakan Kimi sepanjang akhir pekan, dan dampaknya lebih besar dari yang saya kira,” tuturnya.
Peluang Pada GP Kanada
Selanjutnya, Russell punya peluang lebih besar meraih hasil positif di GP Kanada pada 22-24 Mei mendatang. Tahun lalu, dia berhasil meraih kemenangan di sana. Balapan di Sirkuit Gilles Villeneuve itu bisa jadi tolak ukur paling pas untuk menilai performa Russell musim ini.
Pundit Sky Sports F1 dan mantan juara dunia Formula 1 2009, Jenson Button percaya, Russell punya peluang besar untuk bangkit di Kanada. “Saya pikir George mungkin berpikir, 'apa yang baru saja terjadi?' Dia adalah favorit, tercepat di awal musim,” kata Button.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!