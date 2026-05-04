Edi Yulianto
Selasa, 5 Mei 2026 | 06.31 WIB

WPFL 2026: Hujan Gol dan Drama Comeback Warnai Hari Pertama Pekan Ketiga

Pertandingan hari pertama pekan 3 WPFL 2026. (istimewa)

JawaPos.com - Rangkaian hari pertama Pekan 3 Putaran 1 Women's Pro Futsal League (WPFL) 2026 di GOR Indoor Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, telah rampung digelar pada Senin (4/5). 

Empat pertandingan yang tersaji sepanjang hari ini menyuguhkan tontonan luar biasa, mulai dari drama membalikkan keadaan, hujan gol, hingga momen pecah telur kemenangan perdana.

​Berikut adalah rekapitulasi dan fakta menarik dari seluruh pertandingan yang berlangsung hari ini:

​1. Kuda Laut Nusantara Jaga Rekor Sempurna Lewat Comeback Dramatis

Laga Super Big Match pembuka berlangsung sangat sengit. Kuda Laut Nusantara Angels (KLA), yang sempat tertinggal lebih dulu di babak pertama, sukses membalikkan keadaan untuk mengalahkan Netic Ladies FC (NTC) dengan skor 3-2. Sang kapten, Insyafadya Salsabillah, dinobatkan sebagai Women of the Match (WOTM) berkat perannya sebagai motor kebangkitan tim.

Hasil ini memastikan KLA terus menempel ketat pemuncak klasemen dengan menjaga rekor kemenangan 100%.

​2. Capybara Angel Amankan Tiga Poin Krusial

Pada laga kedua, Capybara Angel (CBA) tampil menggigit dan sukses menundukkan Kebumen United Angels (KUA) dengan skor tipis 2-1. Gol cepat dari Valencia Cessa Antogia di awal babak pertama menjadi kunci dominasi CBA, membuatnya pantas meraih gelar WOTM di laga bertensi tinggi ini.

​3. Drama Hujan Gol, NAM ABP Women Balikkan Keadaan

Duel antara Dragon Kuning Ladies (DRK) melawan NAM ABP Women (NAM) menjadi laga paling produktif hari ini dengan total 8 gol tercipta. Meski sempat tertinggal dua gol lebih dulu, NAM ABP Women menunjukkan mental baja dan berhasil mengunci kemenangan 5-3. Ana Malika Amalia yang sukses mencetak brace di momen krusial untuk membalikkan skor keluar sebagai WOTM pada pertandingan ini.

​4. Hat-trick Siti Wendha Bawa F45T Angel Pecah Telur

Momen paling emosional tersaji di laga penutup saat F45T Angel Semarang (FAS) akhirnya memetik kemenangan perdana musim ini usai mengalahkan tim tuan rumah, Mojang Bandung Bedas Futsal (MBB), dengan skor meyakinkan 4-2. Penampilan brilian Siti Wendha Nur Wendah yang mencetak hat-trick menjadikannya bintang lapangan sekaligus WOTM yang tak terbantahkan.

​Bersiaplah untuk Hari Kedua Pekan Ketiga!

​Tensi panas perebutan takhta klasemen WPFL 2026 masih akan berlanjut. Hari kedua Pekan 3 siap digelar besok, Selasa, 5 Mei 2026, di arena yang sama.

