Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Taufiq Ardyansyah
Senin, 4 Mei 2026 | 17.43 WIB

Tim Uber Indonesia Gagal Ulangi Kisah 2024, Amallia Cahaya Pratiwi: Kami Sudah Mencoba

Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi (Dok: PBSI) - Image

Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi (Dok: PBSI)

JawaPos.com — Langkah tim putri Indonesia di ajang Uber Cup harus terhenti di babak semifinal. Menghadapi Korea Selatan di Forum Horsens, Denmark, Sabtu (2/5), Indonesia menyerah dengan skor 1-3.  

Hasil ini memastikan Srikandi Merah Putih membawa pulang medali perunggu. Putri Kusuma Wardani dkk gagal mengulang prestasi 2024.  Saat itu, Indonesia berhasil mencapai babak final setelah menyingkirkan Korsel di semifinal.

Namun, Korsel kali ini memang lebih solid. Indonesia langsung berada dalam tekanan sejak partai pertama. Tunggal putri pertama, Putri Kusuma Wardani, harus mengakui keunggula, An Se Young (ASY), dengan skor 19-21, 5-21.

Putri mengakui sempat mampu mengimbangi permainan di gim pertama. Namun, perubahan ritme dari lawan membuatnya kesulitan di gim berikutnya. ”Di gim kedua dia mengubah kecepatan dan saya banyak mati sendiri,” ujarnya.

Indonesia kembali tertinggal setelah ganda putri pertama, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi, kalah dari pasangan Korea, Baek Ha Na/Lee So Hee lewat pertarungan tiga gim 16-21, 21-19, 15-21. 

”Kami sudah menerapkan pola yang benar. Tapi, pada beberapa poin, fokus turun dan pengembalian jadi salah,” ucap Febriana.

”Kami sudah mencoba yang terbaik,” timpal Amallia.

Meski tertinggal 0-2, Indonesia sempat membuka asa lewat tunggal kedua, Thalita Ramadhani Wiryawan. Ia tampil lepas dan sukses menundukkan Sim Yu Jin dua gim langsung 21-19, 21-19.
Bermain tanpa beban menjadi kunci kemenangan Thalita.

”Saya coba main lepas saja, nothing to lose. Alhamdulillah bisa menang,” ucapnya.

Namun, harapan Indonesia pupus pada partai keempat. Ganda putri Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum harus mengakui keunggulan Jeong Na Eun/Kim Hye Jeong dengan skor 16-21, 18-21. Rachel mengaku kecewa tak mampu menyumbang poin penentu.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Alasan Pelatih Pasangkan Lagi Ana/Tiwi saat Indonesia Vs Korea Selatan di Semifinal Uber Cup 2026 - Image
Sports

Alasan Pelatih Pasangkan Lagi Ana/Tiwi saat Indonesia Vs Korea Selatan di Semifinal Uber Cup 2026

Sabtu, 2 Mei 2026 | 17.10 WIB

Menang Comeback Lawan Thailand, Tim Beregu Putri Tantang Korea di Semifinal BATC 2026 - Image
Sports

Menang Comeback Lawan Thailand, Tim Beregu Putri Tantang Korea di Semifinal BATC 2026

Jumat, 6 Februari 2026 | 23.03 WIB

Pelatih Puji Kiprah dan Perkembangan Ana/Trias di Malaysia Open 2026, Tapi Belum Matang - Image
Sports

Pelatih Puji Kiprah dan Perkembangan Ana/Trias di Malaysia Open 2026, Tapi Belum Matang

Senin, 12 Januari 2026 | 23.08 WIB

Terpopuler

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat - Image
1

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

2

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

3

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

7

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

8

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

9

Korban Dicekoki Miras Hingga Tak Sadar, Pelaku Pemerkosaan Cipondoh Masih Dicari

10

Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore