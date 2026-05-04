Tim Uber Indonesia Gagal Ulangi Kisah 2024, Amallia Cahaya Pratiwi: Kami Sudah Mencoba

Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi (Dok: PBSI)
JawaPos.com — Langkah tim putri Indonesia di ajang Uber Cup harus terhenti di babak semifinal. Menghadapi Korea Selatan di Forum Horsens, Denmark, Sabtu (2/5), Indonesia menyerah dengan skor 1-3.
Hasil ini memastikan Srikandi Merah Putih membawa pulang medali perunggu. Putri Kusuma Wardani dkk gagal mengulang prestasi 2024. Saat itu, Indonesia berhasil mencapai babak final setelah menyingkirkan Korsel di semifinal.
Namun, Korsel kali ini memang lebih solid. Indonesia langsung berada dalam tekanan sejak partai pertama. Tunggal putri pertama, Putri Kusuma Wardani, harus mengakui keunggula, An Se Young (ASY), dengan skor 19-21, 5-21.
Putri mengakui sempat mampu mengimbangi permainan di gim pertama. Namun, perubahan ritme dari lawan membuatnya kesulitan di gim berikutnya. ”Di gim kedua dia mengubah kecepatan dan saya banyak mati sendiri,” ujarnya.
Indonesia kembali tertinggal setelah ganda putri pertama, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi, kalah dari pasangan Korea, Baek Ha Na/Lee So Hee lewat pertarungan tiga gim 16-21, 21-19, 15-21.
”Kami sudah menerapkan pola yang benar. Tapi, pada beberapa poin, fokus turun dan pengembalian jadi salah,” ucap Febriana.
”Kami sudah mencoba yang terbaik,” timpal Amallia.
Meski tertinggal 0-2, Indonesia sempat membuka asa lewat tunggal kedua, Thalita Ramadhani Wiryawan. Ia tampil lepas dan sukses menundukkan Sim Yu Jin dua gim langsung 21-19, 21-19.
Bermain tanpa beban menjadi kunci kemenangan Thalita.
”Saya coba main lepas saja, nothing to lose. Alhamdulillah bisa menang,” ucapnya.
Namun, harapan Indonesia pupus pada partai keempat. Ganda putri Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum harus mengakui keunggulan Jeong Na Eun/Kim Hye Jeong dengan skor 16-21, 18-21. Rachel mengaku kecewa tak mampu menyumbang poin penentu.
