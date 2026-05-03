Amerika Serikat Juara FIBA 3x3 Women's Series Chengdu 2026

JawaPos.com - Amerika Serikat (AS) menjuarai FIBA 3x3 Women's Series 2026 di Chengdu, China, setelah menaklukkan Jerman dengan skor tipis 20-18 pada partai final, Sabtu (2/5) malam WIB, dikutip dari ANTARA.

Dikutip dari laman FIBA, prestasi itu mengakhiri penantian AS akan gelar seri itu sejak 2024.

Pada laga yang berlangsung sengit hingga detik akhir, tim Negeri Paman Sam mampu mengamankan kemenangan tipis lewat penampilan gemilang Mikaylah Williams.

Jerman sempat mengendalikan permainan pada awal laga melalui dominasi fisik Ama Degbeon di area dalam. Sementara itu, Victoria Poros menjaga peluang timnya lewat akurasi tembakan jarak jauh yang membuat pertandingan berlangsung seimbang.

Namun AS berhasil membalikkan momentum. Mikaylah mencetak 10 poin dan menjadi penentu kemenangan timnya. Saat skor imbang dan laga memasuki momen krusial, dia mencetak tembakan dua angka yang membawa Amerika Serikat unggul 19-18.

Sahara Williams kemudian menambah poin penutup guna memastikan kemenangan.

Dalam perjalanan menuju final, tim Amerika Serikat terlebih dahulu mengalahkan Amsterdam dengan skor 20-18 pada perempat final. Mereka lalu menyingkirkan Polandia 21-20 di semifinal, lewat floating jump shot penentu dari Milaysia Fulwiley.

Jerman juga tampil impresif sepanjang turnamen. Mereka mengalahkan Australia 21-16 pada perempat final, sebelum menundukkan China 16-15 melalui perpanjangan waktu di semifinal.