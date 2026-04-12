Selain Juara IBL All Star, Yudha Saputera Borong Gelar Individu

Tim Yudha Saputera menundukkan tim Andakara Prastawa 117-106 dalam IBL All Star 2026 di Bandung Arena, Sabtu (11/4). (Istimewa)
JawaPos.com–Tim Yudha Saputera sukses menundukkan tim Andakara Prastawa 117-106 dalam pertarungan bertajuk IBL All Star 2026 di Bandung Arena, Jawa Barat, Sabtu (11/4).
Dalam laga ini, kedua tim bermain maksimal dengan suguhan penampilan memukau. Di antaranya pemain Pacific Caesar Surabaya AJ Bramah yang dinobatkan sebagai Most Valuable Player (MVP) usai membukukan 35 poin.
Selain Bramah, Yudha juga mencuri perhatian. Kapten tim tersebut tak hanya membawa timnya menang, tetapi juga meraih dua penghargaan sekaligus, yakni Most Favorite Player dan Best Local Performance setelah mencetak 20 poin.
Dari sisi statistik, dominasi Tim Yudha terlihat dari kontribusi merata para pemain. AJ Bramah menjadi top skor dengan 35 poin dan 20 rebound, disusul Jordan Ivy-Curry yang menyumbang 27 poin, serta Yudha Saputra dengan 20 poin. Abraham Damar Grahita turut menambahkan 15 poin dan Dame Diagne dari bangku cadangan menyumbang 10 poin.
Sedangkan di tim Prastawa, Shannon Branch memimpin perolehan angka dengan 27 poin, diikuti Jeff Withey dengan 20 poin. Hendrik Xavi Yonga menambahkan 13 poin, sementara Agassi Goantara dan para pemain lainnya turut menyumbang angka meski belum mampu membendung kebangkitan lawan.
Direktur Utama IBL Junas Miradiarsyah menyebutkan, rangkaian acara hingga puncak IBL All Star 2026 berjalan sesuai harapan.
”Bukan hanya pas pertandingan. Banyak kegiatan jelang All Star, dari selebriti hingga one on one yang baru. Puncaknya hari ini sangat menghibur dengan laga yang intens,” ujar Junas Miradiarsyah.
Junas menuturkan, IBL akan terus menghadirkan inovasi dalam setiap penyelenggaraan.
”Ingin setiap tahun ada inovasi baru. Semoga ke depan bisa hadir di kota lain yang lebih menarik. Slam dunk contest juga harus tetap menghibur,” kata Junas Miradiarsyah.
