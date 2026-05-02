Dari Rasisme Berujung Damai! Momen Haru Rico dan Kevon Watt Berakhir dengan Kalung Emas di Surabaya

Momen Kevon Watt memberikan kalung emas kepada Rico usai permintaan maaf di lapangan Park Takeover Surabaya. (Instagram @k_showtime)
JawaPos.com — Momen tak terduga terjadi di lapangan basket Surabaya saat konflik bernuansa rasis berubah menjadi kisah damai yang menyentuh hati. Content creator dan streetballer Kevon Watt, yang dikenal dengan nama Kshowtime, justru memberikan hadiah spesial kepada sosok yang sebelumnya memprovokasinya.
Peristiwa ini bermula dari insiden di acara Park Takeover pada 1 Mei 2026. Saat itu, Kevon Watt mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan berupa ejekan bernada rasis dari seorang penantang bernama Rico.
"Apa maksudnya itu? Kenapa kamu membuat suara monyet?" tanya Kevon Watt dengan nada tegas. Pertanyaan itu menjadi titik awal dialog terbuka yang kemudian mengubah suasana tegang menjadi penuh pembelajaran.
Rico yang berada di tengah lapangan akhirnya mengakui kesalahannya di depan banyak penonton. "Oke, aku benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi," ujar Rico dengan nada menyesal.
Percakapan keduanya berlangsung hangat meski diawali ketegangan. Kevon Watt mencoba menggali identitas sekaligus memberikan pemahaman secara langsung kepada Rico.
"Siapa namamu?" tanya Kevon Watt. "Namaku Rico," jawabnya singkat.
Setelah itu, Kevon Watt menyampaikan pesan penting yang langsung menyentuh isu rasisme secara luas. Ia tidak hanya menegur, tetapi juga memberikan perspektif global tentang dampak tindakan tersebut.
"Rico? Aku ingin kamu memahami ini, Rico. Aku tidak punya masalah denganmu. Aku hanya merasa kamu melakukannya sedikit keterlaluan. Tapi tidak apa-apa, mungkin kamu tidak tahu apa arti dari memanggil orang lain 'monyet'. Tapi tidak apa-apa, aku tidak ada masalah denganmu," tegas Kevon Watt.
“Aku tahu kamu anak baik. Ketika orang lain yang menonton dari luar Indonesia, mungkin seperti Amerika Utara dan sebagainya, dan mereka ingin datang membuat acara di sini lalu melihat orang-orang bersikap rasis, mereka mungkin jadi tidak ingin datang.”
Pernyataan itu disambut serius oleh Rico yang kembali menyampaikan penyesalannya. Ia mengaku mendapatkan pelajaran berharga dari kejadian tersebut.
