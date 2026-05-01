BNI Kawal Generasi Emas Baru, Tim Uber Indonesia Melaju ke Semifinal

JawaPos.com - Harapan bulu tangkis Indonesia kini menemukan energi baru lewat langkah impresif Srikandi muda di Piala Uber 2026. Tim Uber Indonesia yang didukung PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI berhasil melangkah ke babak semifinal setelah menampilkan performa solid di Forum Horsens, Denmark.

Pencapaian ini menjadi cerminan nyata bahwa pembinaan atlet muda yang konsisten dan terarah mulai menunjukkan hasil konkret di level global. Di tengah tingginya ekspektasi publik terhadap bulu tangkis nasional, para pemain muda justru tampil matang dan penuh percaya diri.

Kemenangan 3-1 atas tuan rumah Denmark di babak perempat final menegaskan kualitas tersebut. Ester Nurumi Tri Wardoyo tampil sebagai penentu dengan kemenangan dua gim langsung atas Amalie Schulz (21-13, 21-18), memperlihatkan kontrol permainan dan ketenangan di momen krusial.

Sebelumnya, kapten tim Putri Kusuma Wardani membuka keunggulan dengan mengatasi Line Christophersen. Pasangan ganda Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari juga menunjukkan performa konsisten untuk mengamankan poin penting.

Perjalanan menuju semifinal pun dibangun dari fondasi performa stabil sejak fase grup, mulai dari kemenangan ketat atas Kanada, dominasi melawan Australia, hingga memastikan posisi puncak grup setelah laga kompetitif kontra Chinese Taipei.

Nama-nama muda seperti Thalita Ramadhani Wiryawan, Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi, Febi Setianingrum, hingga Ester Nurumi Tri Wardoyo menjadi simbol kuat regenerasi bulu tangkis putri Indonesia yang semakin solid dan menjanjikan.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil dari komitmen pembinaan jangka panjang.

“Pencapaian ini menunjukkan bahwa pembinaan yang konsisten dan terstruktur mampu melahirkan atlet-atlet muda dengan daya saing global. BNI berkomitmen untuk terus mendukung ekosistem pembinaan yang berkelanjutan,” ujar Okki.