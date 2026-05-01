Bungkam Denmark 3-1, Indonesia Tantang Korea Selatan di Semifinal Uber Cup 2026 

JawaPos.com - Indonesia berhasil mengalahkan Denmark di babak perempat final Uber Cup 2026. Skuad Merah Putih pun bakal menantang Korea Selatan di babak semifinal.

Skuad Merah Putih berhasil membungkam Denmark dengan skor akhir 3-1 di Forum Horsens, Denmark, Kamis (30/4) waktu setempat. Dalam laga ini, Indonesia tampil begitu baik meredam perlawanan tuan rumah.

Turun di partai pertama, Putri Kusuma Wardani berhasil membuka keunggulann untuk Indonesia. Putri KW tampil dominan melawan Line Christophersen, sehingga berhasil merebut kemenangan dua gim langsung dengan skor 21-12, 21-15.

Denmark berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Pemain muda Indonesia, Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi tak mampu meredam perlawanan pemain senior tuan rumah Line Kjaersfeldt, sehingga menelan kekalahan dua gim langsung 15-21, 16-21.

Pada partai ketiga dimainkan oleh pasangan Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari melawan Amalie Cecilie Kudsk/Mette Werge. Meski sempat kesulitan di gim pertama, Ana/Trias berhasil menutup laga dengan kemenangan 21-19, 21-11 atas Amalie/Mette.

Kemenangan tersebut praktis membawa Indonesia berbalik unggul dengan skor 2-1. Kemenangan yang sangat penting, karena menghidupkan kembali asa Indonesia untuk lolos ke babak semifinal.

Keunggulan 2-1 menjadi modal bagus untuk Ester Nurumi Tri Wardoyo menghadapi Amalie Schulz di partai keempat. Adik dari Chico Aura Dwi Wardoyo itu tampil begitu percaya diri meladeni Schulz meski terpaut ranking cukup jauh.

Ester pun sukses merebut kemenangan atas Schulz dalam dua gim langsung dengan skor 21-13, 21-18. Kemenangan ini sekaligus membawa Indonesia menang atas Denmark dengan skor akhir 3-1.