Bungkam Denmark 3-1, Indonesia Tantang Korea Selatan di Semifinal Uber Cup 2026 

Putri KW berselebrasi di Uber Cup 2026 / PBSI
JawaPos.com - Indonesia berhasil mengalahkan Denmark di babak perempat final Uber Cup 2026. Skuad Merah Putih pun bakal menantang Korea Selatan di babak semifinal.
Skuad Merah Putih berhasil membungkam Denmark dengan skor akhir 3-1 di Forum Horsens, Denmark, Kamis (30/4) waktu setempat. Dalam laga ini, Indonesia tampil begitu baik meredam perlawanan tuan rumah.
Turun di partai pertama, Putri Kusuma Wardani berhasil membuka keunggulann untuk Indonesia. Putri KW tampil dominan melawan Line Christophersen, sehingga berhasil merebut kemenangan dua gim langsung dengan skor 21-12, 21-15.
Baca Juga:Cuma Ditarget Lolos Grup, Malah Berhasil ke Semifinal! Kemenangan Esther Nurumi Bawa Tim Uber Indonesia Hajar Denmark 3-1
Denmark berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Pemain muda Indonesia, Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi tak mampu meredam perlawanan pemain senior tuan rumah Line Kjaersfeldt, sehingga menelan kekalahan dua gim langsung 15-21, 16-21.
Pada partai ketiga dimainkan oleh pasangan Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari melawan Amalie Cecilie Kudsk/Mette Werge. Meski sempat kesulitan di gim pertama, Ana/Trias berhasil menutup laga dengan kemenangan 21-19, 21-11 atas Amalie/Mette.
Kemenangan tersebut praktis membawa Indonesia berbalik unggul dengan skor 2-1. Kemenangan yang sangat penting, karena menghidupkan kembali asa Indonesia untuk lolos ke babak semifinal.
Baca Juga:Etos Kerja Top Francisco Rivera! Koleksi 10 Gol dan 7 Assist jadi Modal Apik Playmaker Persebaya Surabaya Jamu PSBS Biak
Keunggulan 2-1 menjadi modal bagus untuk Ester Nurumi Tri Wardoyo menghadapi Amalie Schulz di partai keempat. Adik dari Chico Aura Dwi Wardoyo itu tampil begitu percaya diri meladeni Schulz meski terpaut ranking cukup jauh.
Ester pun sukses merebut kemenangan atas Schulz dalam dua gim langsung dengan skor 21-13, 21-18. Kemenangan ini sekaligus membawa Indonesia menang atas Denmark dengan skor akhir 3-1.
Partai kelima yang mempertemukan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum vs Alexandra Boje/Line Christophersen pun tidak perlu dimainkan. Sebab, Indonesia sudah mencapai keunggulan 3-1 atas Denmark.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!
Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung
11 Kuliner Malam Surabaya Paling Enak dan Legendaris untuk Kamu yang Sering Lapar Tengah Malam