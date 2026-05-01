Cuma Ditarget Lolos Grup, Malah Berhasil ke Semifinal! Kemenangan Esther Nurumi Bawa Tim Uber Indonesia Hajar Denmark 3-1

Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Ester Nurumi Tri Wardoyo saat pertandingan melawan tunggal putri China Wang Zhi Chi dalam babak 16 besar Indonesia Open 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024).
JawaPos.com - Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Ester Nurumi Tri Wardoyo menghajar tunggal Denmark Amalie Schulz dua gim langsung 21-13, 21-18 dalam perempat final Piala Uber 2026 yang berlangsung di Forum Horsens, Horsens, Jumat pagi WIB, dikutip dari ANTARA.
Kemenangan Ester sekaligus membawa tim Uber Indonesia lolos ke babak semifinal Piala Uber 2026 setelah membungkam tim Uber Denmark lewat skor 3-1 di babak perempat final.
Di gim pertama, Ester langsung meladeni permainan cepat yang ditunjukkan Amalie hingga pertandingan imbang 6-6. Ester perlahan bisa tampil mengatur tempo permainan dan mendulang tiga poin beruntun dan unggul 11-7.
Perlahan namun pasti, Ester terus mendulang poin demi poin untuk unggul. Menuju akhir gim pertama, Ester mengunci empat angka beruntun dan menutup gim pertama lewat kemenangan 21-13.
Pada gim kedua, intensitas pertandingan jauh lebih cepat. Ester sempat tertinggal namun bisa menyamakan kedudukan menjadi 8-8.
Di pertengahan set, Ester terus meladeni permainan tempo cepat Amalie. Ester mampu tetap tenang dengan mengunci tiga poin beruntun untuk membalik kedudukan menjadi 17-16. Di penghujung gim, permainan solid mampu ditampilkan oleh Ester untuk memetik kemenangan 21-18.
Ini menjadi kunci untuk Indonesia lolos ke babak semifinal setelah pada pertandingan sebelumnya Indonesia memetik kemenangan setelah kapten Uber Indonesia Putri Kusuma Wardani menghajar Line Christophersen dua gim langsung.
Lalu Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi dihajar tunggal Denmark Line Hojmark Kjaersfeldt.
Kemudian Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari membungkam Amalie Cecilie Kudsk/Mette Werge.
Di babak semifinal, tim Merah Putih akan bersua tim tangguh Korea Selatan. An Se-young dan kawan-kawan melangkah ke babak semifinal setelah menghajar Taiwan.
