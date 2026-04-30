Indonesia Siap Tantang Denmark di Perempat Final Uber Cup 2026, Putri KW Jadi Kunci!

JawaPos.com - Tim Indonesia bersiap menghadapi tuan rumah Denmark di babak perempat final Uber Cup 2026, yang akan berlangsung di Forum Horsens, Denmark pada Kamis (30/4/2026) pukul 23.00 WIB. Partai pertama yang kemungkinan bakal dimainkan Putri Kusuma Wardani disebut menjadi kunci untuk memuluskan langkah tim Merah Putih melaju ke semifinal.

Di atas kertas, Indonesia bisa dibilang lebih diunggulkan ketimbang Denmark. Namun skuad Merah Putih tak boleh anggap enteng, karena Denmark berstatus sebagai tuan rumah yang tentunya bakal mendapat dukungan penuh dari pendukungnya dalam laga tersebut.

Kapten Tim Uber Indonesia, Putri KW, mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak anggap remeh Denmark. Menurutnya, kubu tuan rumah memiliki materi pemain tunggal yang cukup merata dan kompetitif di panggung internasional.

“Bisa dibilang kekuatan Denmark merata, terutama di semua tunggalnya yang memiliki skill dan kemampuan yang cukup bagus. Tapi yang terpenting kami tidak mau anggap Denmark itu di bawah juga, tetap harus waspada,” ujar Putri KW dalam keterangan resmi PBSI, Kamis (30/4/2026).

Putri KW juga menambahkan bahwa kesiapan fisik dan mental tim saat ini dalam kondisi prima. Fokus utama adalah menjaga momentum agar tidak tertekan oleh atmosfer penonton tuan rumah yang dipastikan akan memenuhi arena.

"Di sesi latihan terakhir hari ini, alhamdulillah semuanya persiapannya baik, semuanya latihan dengan baik juga. Siapapun yang diturunkan besok saya yakin sudah yang terbaik dan siap," sambungnya.

Sementara pelatih tunggal putri Indonesia, Imam Tohari, menilai partai pertama akan menjadi krusial dalam pertandingan. Meski susunan pemain belum dirilis, kemungkinan besar Putri KW yang akan turun di partai pertama dengan menghadapi Mia Bilchfeldt.

“Memang kekuatan tim Denmark di tiga tunggalnya yang sudah sering wara-wiri di turnamen Super 500 ke atas. Tapi saya berharap kami bisa setidaknya mengambil dua poin," ujar Imam.

"Menurut saya tunggal pertama ini memang kunci dari tim Indonesia sebagai pembuka jalan. Mungkin Denmark akan menurunkan Mia Blichfeldt dan berhadapan dengan Putri.