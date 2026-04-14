Putri KW Targetkan Podium di Indonesia Open 2026, Tapi Persiapannya Belum Maksimal

JawaPos.com - Tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani menargetkan naik podium pada Indonesia Open 2026 di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada 2-7 Juni. Target ini ia patok di tengah persiapan yang tidak memadai, dikutip dari ANTARA.

Pencapaian Putri di turnamen level BWF World Tour Super 1000 tersebut masih fluktuatif, setelah mencapai babak kedua pada 2023, kemudian terhenti di babak pertama pada 2024, sebelum mencatat hasil terbaik dengan menembus perempat final pada 2025.

“Targetnya ingin naik podium dulu,” kata Putri kepada pewarta di Jakarta, Selasa.

Meski demikian, pemain yang akrab disapa Putri KW itu mengakui persiapannya belum maksimal karena baru kembali dari rangkaian turnamen Eropa dan Kejuaraan Asia.

“Saya baru pulang, jadi belum ada latihan lagi. Tapi untuk persiapan pasti akan dimaksimalkan,” ujarnya.

Putri mengungkapkan jeda tanpa pertandingan sebelum Indonesia Open menjadi momentum untuk meningkatkan aspek teknik, fisik, dan motorik.

“Pastinya lebih ditingkatkan sih, dari teknik, motorik, fisik, semuanya,” katanya.

Ia juga mengungkapkan evaluasi utama dari penampilannya dalam beberapa turnamen terakhir, terutama terkait fokus dan konsistensi saat berada di lapangan.