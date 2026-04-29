Madrid Open 2026: Elena Rybakina dan Coco Gauff Keok, Aryna Sabalenka Masih Bertahan

Aryna Sabalenka. (Dok. WTA)
JawaPos.com – Petenis unggulan terus berguguran di Madrid Open 2026. Setelah Iga Swiatek retired di babak 32 besar pada Sabtu (25/4), Elena Rybakina (Kazakhstan) dan Coco Gauff (Amerika Serikat) juga menyusul tersingkir di babak 16 besar turnamen WTA kategori Premier Mandatory (tertinggi setelah grand slam).
Rybakina, unggulan kedua, kalah dua set langsung oleh Anastasia Potapova dengan skor 7-6(8), 6-4 pada Selasa (28/4). Potapova, yang lolos ke babak utama sebagai lucky loser, sempat menyelamatkan set point di set pertama dan bangkit dari ketertinggalan di set kedua.
”Saya hampir mematahkan semua jari saya. Lutut saya berdarah. Saya mendapat kesempatan kedua di turnamen ini, dan saya rasa saya memanfaatkannya dengan cukup baik,” tutur Potapova dikutip dari laman resmi WTA.
Gauff yang berstatus sebagai unggulan ketiga ikut tersingkir setelah kalah oleh Linda Noskova dalam pertarungan tiga set 6-4, 1-6, 7-6(5). Noskova bangkit dari ketertinggalan 1-4 di set penentu dan memastikan kemenangan lewat tie-break. “Saya tahu pertandingan belum selesai sampai benar-benar selesai,” ucap Noskova.
Sampai berita ini ditulis, hanya tersisa unggulan pertama Aryna Sabalenka dari tiga unggulan teratas yang masih bertahan. Petenis asal Belarus itu menghadapi Hailey Baptiste dalam perempat final dini hari tadi (29/4).
”Sama seperti menang. Saya benci kalah, itu perasaan terburuk bagi seorang atlet.” kata Sabalenka dikutip dari Punto de Break soal rekor nirkalah mulai Indian Wells Open, Miami Open, hingga Madrid Open.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun