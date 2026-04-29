Madrid Open 2026: Elena Rybakina dan Coco Gauff Keok, Aryna Sabalenka Masih Bertahan

JawaPos.com – Petenis unggulan terus berguguran di Madrid Open 2026. Setelah Iga Swiatek retired di babak 32 besar pada Sabtu (25/4), Elena Rybakina (Kazakhstan) dan Coco Gauff (Amerika Serikat) juga menyusul tersingkir di babak 16 besar turnamen WTA kategori Premier Mandatory (tertinggi setelah grand slam).

Rybakina, unggulan kedua, kalah dua set langsung oleh Anastasia Potapova dengan skor 7-6(8), 6-4 pada Selasa (28/4). Potapova, yang lolos ke babak utama sebagai lucky loser, sempat menyelamatkan set point di set pertama dan bangkit dari ketertinggalan di set kedua.

”Saya hampir mematahkan semua jari saya. Lutut saya berdarah. Saya mendapat kesempatan kedua di turnamen ini, dan saya rasa saya memanfaatkannya dengan cukup baik,” tutur Potapova dikutip dari laman resmi WTA.

Gauff yang berstatus sebagai unggulan ketiga ikut tersingkir setelah kalah oleh Linda Noskova dalam pertarungan tiga set 6-4, 1-6, 7-6(5). Noskova bangkit dari ketertinggalan 1-4 di set penentu dan memastikan kemenangan lewat tie-break. “Saya tahu pertandingan belum selesai sampai benar-benar selesai,” ucap Noskova.

Sampai berita ini ditulis, hanya tersisa unggulan pertama Aryna Sabalenka dari tiga unggulan teratas yang masih bertahan. Petenis asal Belarus itu menghadapi Hailey Baptiste dalam perempat final dini hari tadi (29/4).