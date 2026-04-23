Megawati Hangestri Sepakat Comeback Ke Liga Korea Selatan, Tes Medis Jadi Kunci

JawaPos.com – Media Korea Selatan, Yonhap mengabarkan pada Minggu (19/4) jika Megawati Hangestri Pertiwi sepakat untuk comeback ke V-League musim depan. Keputusan itu diambil setelah Mega berkomunikasi dengan agen, suami, dan keluarganya.

Menurut laporan tersebut, Mega sebelumnya memang sempat mengurungkan niat ke Liga Korea Selatan karena mengalami masalah pada lutut. Ada kekhawatiran opposite 26 tahun itu tidak bisa lagi tampil optimal seperti ketika membela Red Sparks musim 2024-2025 silam.

Namun, hasil pemeriksaan medis terbaru menunjukkan, tonjolan tulang di lutut Mega dapat ditangani melalui prosedur sederhana. Evaluasi tersebut membuat peluang Mega untuk kembali ke Korea cukup terbuka.

Belum ada konfirmasi resmi dari Megawati. Wibi Anhari, agen Mega di Indonesia juga belum memberikan kepastian, tapi dia juga tidak menyanggah kabar tersebut.

“Lets see ya mas (mari kita lihat),” tulis Wibi kepada Jawa Pos lewat pesan singkat Rabu (22/4) kemarin.

Sementara itu, menurut informasi yang didapat Jawa Pos, Megawati memang masih harus menjalani pemulihan dulu setelah membela Jakarta Pertamina Enduro di ajang Proliga. Dia harus menjalani ‘operasi kecil’ di lututnya sebelum diputuskan siap bertanding 100 persen.

Jika akhirnya pulih dan siap tampil, klub manakah yang akan dibela Megawati? Laporan dari Yonhap menyebut Mega ingin kembali bermain bersama setter-nya di Red Sparks, Yeom Hye-seon. Akan tetapi, Mega tetap membuka kemungkinan bergabung dengan klub lain.

Meski begitu, hanya selang dua hari setelah laporan Yonhap, situasi berkembang. Hye-seon telah dipastikan bertahan di Red Sparks lewat pengumuman resmi Selasa (21/4) di media sosial tim.