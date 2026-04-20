Tren Combat Sport Kian Meningkat, Aspek Keselamatan Atlet Jadi Sorotan

ILUSTRASI. Ring tinju. (ANTARA)
JawaPos.com – Tren olahraga tarung atau combat sport seperti tinju, kickboxing dan MMA di kalangan umum menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan generasi muda di Indonesia. Pertumbuhan ini tak hanya terlihat dari sisi popularitas, tetapi juga dari semakin banyaknya ajang kompetisi yang membuka ruang bagi atlet daerah untuk berkembang.
Fenomena ini turut didorong oleh kemasan pertandingan yang lebih modern, memadukan unsur olahraga dan hiburan. Format tersebut dinilai efektif menarik perhatian publik sekaligus melahirkan talenta baru dari berbagai wilayah.
Salah satu ajang yang akan digelar adalah NEX Road to Champion, yang menjadi wadah pencarian bakat bagi petarung muda dalam empat kelas pertandingan. Kompetisi seperti ini memperlihatkan semakin terbukanya akses bagi atlet untuk meniti karier di dunia combat sport.
Namun, di balik meningkatnya minat dan intensitas pertandingan, isu keselamatan atlet menjadi perhatian penting. Risiko cedera hingga kecelakaan dalam olahraga tarung membuat perlindungan dan kesiapan medis menjadi kebutuhan mendesak.
Keseimbangan antara ekspansi kompetisi dan perlindungan atlet diyakini menjadi kunci agar olahraga ini dapat berkembang secara berkelanjutan dan profesional.
Chief of Distribution Officer Avrist Assurance, Fakhrul Razy, menekankan pentingnya aspek perlindungan dalam industri yang terus berkembang ini.
“Kehadiran kami menjadi bentuk nyata dan komitmen dalam memberikan dukungan terhadap keselamatan dan profesionalisme atlet, sekaligus menegaskan pentingnya aspek perlindungan dalam industri yang terus berkembang ini,” ujarnya.
Selain perlindungan asuransi, penyelenggara juga mulai melibatkan fasilitas medis di lokasi pertandingan, termasuk ambulans dan tenaga kesehatan yang bersiaga. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya meminimalkan risiko sekaligus meningkatkan standar penyelenggaraan kompetisi.
Menurut Fakhrul, pendekatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi komunitas olahraga mengenai pentingnya manajemen risiko sejak dini. “Dengan adanya jaminan perlindungan, para atlet diharapkan dapat menunjukkan performa terbaik mereka dengan aman tanpa rasa khawatir,” tutupnya.
