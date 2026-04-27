Thomas Cup 2026: Tim Indonesia Rombak Ganda Putra Saat Lawan Thailand, Ganda Putra Kembali Jadi Sorotan

JawaPos.com – Tim putra Indonesia melakukan perombakan saat menghadapi Thailand pada fase grup Thomas Cup 2026 kemarin. Tim Merah Putih merombak komposisi sektor ganda putra dengan menurunkan pasangan baru di tengah pertandingan krusial.

Perubahan itu terjadi setelah Muhammad Shohibul Fikri tidak berada dalam kondisi terbaik. Padahal, semula Fajar Alfian dijadwalkan turun bersama Fikri menghadapi Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul. Namun, tim pelatih akhirnya memilih mengistirahatkan Fikri agar tidak mengambil risiko lebih besar.

Sebagai solusi, Fajar dipasangkan dengan Nikolaus Joaquin dan ditempatkan sebagai ganda kedua. Keputusan itu diambil setelah tim pelatih menilai kombinasi tersebut sebagai opsi paling ideal untuk menjawab kebutuhan pertandingan.

Pelatih ganda putra Pelatnas PBSI Antonius Ariantho menegaskan, perubahan pasangan dilakukan murni karena pertimbangan teknis dan kesiapan pemain. Dia ingin memastikan setiap partai diisi atlet yang benar-benar siap bertarung. ‘

’Kami menurunkan pemain yang berada dalam kondisi paling siap untuk menghadapi pertandingan melawan Thailand,” ujar Antonius.

Menurut dia, keputusan menduetkan Fajar dengan Joaquin juga melalui pertimbangan matang. Karakter permainan Fajar dinilai sangat sesuai dengan kondisi arena di Horsens, yang membuat laju shuttlecock bergerak cepat.

Selain faktor teknis lapangan, pengalaman panjang Fajar di level tertinggi internasional menjadi modal penting. Antonius percaya, kehadiran Fajar di lapangan dapat membantu Joaquin tampil lebih tenang dan percaya diri dalam pertandingan yang sarat tekanan.

”Dari segi pengalaman dan jam terbang, kami meyakini bahwa Fajar mampu membantu Joaquin untuk tampil secara optimal. Terutama apabila pertandingan menjadi penentu kemenangan,” tegasnya.