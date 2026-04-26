Link Live Streaming Moto3 Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama Kejar Zona Poin di Jerez

Veda Ega Pratama bersiap menghadapi balapan Moto3 Spanyol 2026 di Sirkuit Jerez dari posisi ke-17. (Dok. Honda Team Asia)
JawaPos.com — Moto3 Spanyol 2026 kembali jadi sorotan, terutama bagi penggemar balap Tanah Air yang menanti aksi Veda Ega Pratama. Balapan yang berlangsung di Circuito de Jerez – Ángel Nieto ini menjadi ujian penting bagi rider muda Indonesia tersebut.
Moto3 Spanyol 2026 bisa disaksikan langsung melalui streaming Vidio. Platform Vidio menjadi akses utama bagi penggemar yang ingin menyaksikan jalannya balapan secara live.
Moto3 Spanyol 2026 menghadirkan balapan utama di Sirkuit Jerez, Minggu (26/4/2026) sore WIB. Pembalap kebanggaan Indonesia Veda Ega Pratama memiliki tantangan besar.
Kesulitan sejak latihan bebas pertama, rider Honda Team Asia tersebut menunjukkan tanda-tanda kebangkitan dengan menembus kualifikasi kedua. Namun, Veda terjatuh pada persaingan perebutan pole.
Dia pun harus puas menempati peringkat 17 setelah insiden tersebut mengganggu catatan waktunya. Posisi ini jelas tidak ideal untuk bersaing di barisan depan pada balapan nanti.
Dalam posisi tersebut, peluang sosok berusia 17 tahun ini mengulang kisah sukses dengan naik podium seperti di seri Brasil terbilang kecil. Misi realistis Veda adalah masuk zona poin alias finis di 15 besar.
Tantangan berat langsung menghadang sejak start karena kepadatan di grup tengah sangat tinggi. Sedikit kesalahan bisa membuatnya kehilangan banyak posisi atau bahkan gagal finis.
Meski begitu, peluang tetap terbuka jika Veda mampu memanfaatkan start dengan baik. Strategi menjaga konsistensi dan menghindari insiden menjadi kunci utama dalam balapan Moto3 yang terkenal ketat.
Di sisi lain, persaingan di barisan depan diprediksi berlangsung sengit. Nama Maximo Quiles berhasil merebut pole position dengan catatan waktu impresif.
Quiles mencatatkan waktu 1 menit 44,070 detik dan unggul cukup jauh dari para pesaingnya. Kecepatan tersebut membuatnya jadi kandidat kuat untuk meraih kemenangan di kandang sendiri.
