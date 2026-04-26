Jojo Dipecundangi Kunlavut, Tim Thomas Indonesia Tertinggal 0-1 dari Thailand

JawaPos.com - Tim Piala Thomas Indonesia tertinggal 0-1 dari Thailand saat membuka laga kedua Grup D Piala Thomas 2026 seusai Jonatan Christie dikalahkan Kunvalut Vitidsarn dalam pertandingan tunggal pertama di Forum Horsens, Denmark, Minggu, dikutip dari ANTARA.

Pebulu tangkis yang akrab disapa Jojo itu pada akhirnya dipaksa mengakui keunggulan Vitidsarn 16-21, 22-20, 20-22 setelah berjibaku memaksakan rubber game.

Jojo terlambat panas mengawali gim pertama, memberi kesempatan Vitidsarn meraih empat poin pembuka.

Juara All England 2024 itu bangkit mengamankan delapan poin beruntun demi berbalik memimpin.

Sayangnya momentum itu gagal dipertahankan Jojo ketika pertandingan menjelma adegan saling kejar poin hingga Vitidsarn unggul tipis 16-15 sebelum mengunci gim pertama 21-16.

Jojo memasuki gim kedua dengan pendekatan yang lebih sabar dan mampu membukanya dengan sapu bersih lima poin pertama.

Vitidsarn menjawab dengan menaikkan tempo permainan, tetapi Jojo meladeninya tanpa tergesa-gesa meski sempat tertinggal 19-20. Ketenangan Jojo membuahkan tiga poin beruntun untuk merebut gim kedua 22-20, memaksakan rubber game.

Jojo berusaha memegang kendali ritme permainan gim penentu, memimpin lebih dulu 9-5 atas Vitidsarn.