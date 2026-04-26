Iga Swiatek Mundur dari Madrid Open 2026, Petenis Polandia Alami Sakit Pencernaan

JawaPos.com - Unggulan keempat Iga Swiatek terpaksa mengundurkan diri dari Madrid Open 2026 setelah mengalami sakit pencernaan dalam pertandingan babak ketiga melawan unggulan ke-31 Ann Li di Park Manzanares, Madrid, Spanyol, Sabtu (25/4) waktu setempat.

Pertandingan tengah pada set ketiga dan Swiatek dalam keadaan tertinggal 0-2 ketika ia meminta medical timeout atau istirahat medis. Swiatek sempat melanjutkan permainan sebelum akhirnya ia harus mundur sepenuhnya beberapa poin memasuki gim keempat dengan skor akhir 6-7(7), 6-2, 0-3.

"Dua hari terakhir ini sangat buruk, saya rasa saya terkena virus," kata Swiatek seusai pertandingan dikutip dari WTA.

"Beberapa jam terasa baik, beberapa jam terasa sangat buruk. Saya tidak punya energi sama sekali, tidak stabil, dan saya merasa sangat tidak enak badan secara fisik," ujar dia menambahkan.

Li memiliki kesempatan untuk mengamankan set pertama jauh lebih awal sebelum tiebreak. Li memiliki kesempatan melakukan servis untuk set tersebut pada kedudukan 5-4.

Unggul 40-30, momen pertama Li datang, tetapi seringkali Swiatek berhasil mendikte reli, hingga akhirnya Li harus melakoni tiebreak demi menyelamatkan set point dan mencuri set pertama.

Setelah jeda panjang antarset, Swiatek langsung tancap gas, memenangi 16 dari 21 poin pertama dan unggul 4-0, yang ditandai dengan break pembuka tanpa kehilangan poin.

Dua break awal itu sudah cukup, karena petenis Polandia itu memenangi set hanya dalam 39 menit.

Set penentu mengikuti pola yang sama dengan set pertama, di mana Li mencetak break awal untuk unggul 2-0 akibat kesalahan forehand Swiatek.