Tim Thomas Indonesia Target Awal Sempurna! Lawan Aljazair Malam Ini, Anthony Sinisuka Ginting Inginkan Kemenangan Meyakinkan

Tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting saat berlatih pada hari pertama jelang Piala Thomas dan Uber 2026 di Horsens Badminton Club, Denmark, Sabtu (18/4/2026). (ANTARA/HO-PBSI)
JawaPos.com – Tim Indonesia membuka perjuangan dalam Thomas Cup 2026 dengan menghadapi Aljazair di Horsens, Denmark, malam ini (siaran langsung Vidio pukul 23.30 WIB). Dibandingkan dua lawan Indonesia di grup D, Thailand dan Prancis, Aljazair memang paling tidak diunggulkan. Itulah sebabnya, Fajar Alfian dkk menargetkan start sempurna.
”Kemenangan meyakinkan di pertandingan pertama akan menjadi modal penting bukan hanya dalam laga berikutnya, melainkan juga kans menuju fase gugur,” kata Anthony Sinisuka Ginting, tunggal putra Indonesia.
Persiapan Tim Thomas Indonesia juga berjalan baik. Seluruh pemain sudah beradaptasi dengan arena pertandingan tanpa ada kendala. Adaptasi itu dilakukan untuk membaca karakter lapangan dan menyesuaikan sentuhan permainan.
”Sejauh ini (persiapan) oke semua. Latihan juga dapat ritmenya meski hanya punya sedikit waktu,” tutur Ginting.
Menurut Ginting, venue pertandingan di Forum Horsens tidak jauh berbeda dengan venue turnamen beregu sebelumnya yang pernah digelar di Eropa. ”Pada 2021, Sudirman dan Thomas-Uber di Eropa juga dimainkan di arena yang tidak begitu besar. Tidak seperti turnamen-turnamen di Asia. Tetapi, tidak ada masalah dengan hal itu,” bebernya.
Jika Tim Thomas Indonesia sudah memulai perjuangan malam ini, Tim Uber Indonesia baru turun besok (25/4) dengan lawan Kanada. Berlanjut menghadapi Australia (26/4) dan menantang Taiwan (28/4).
24 April vs Aljazair (pukul 23.30 WIB)
26 April vs Thailand (pukul 13.30 WIB)
28 April vs Prancis (pukul 23.30 WIB)
