Hasil Undian Perempat Final Uber Cup 2026: Indonesia Tantang Denmark!

JawaPos.com - Hasil undian perempat final Uber Cup 2026 telah diketahui. Tim putri Indonesia akan menantang tuan rumah Denmark dalam babak perempat final yang akan dimulai pada Kamis (30/4/2026).

Undian digelar di Forum Horsens, Denmark, Rabu (29/4) sore WIB setelah laga penyisihan grup tuntas. Dua tim yang berasal dari grup yang sama tak bisa saling bertemu di fase ini.

Indonesia selaku juara Grup C, dipastikan akan menantang Denmark yang merupakan runner-up Grup A. Mulanya, tim tuan rumah tergabung melawan China.

Tapi berhubung Denmark satu grup dengan China di fase penyisihan, maka pihak panitia melakukan undian untuk menentukan tempat Denmark. Dan hasilnya, Denmark pun akan menghadapi Indonesia.

Tim Indonesia lolos sempurna ke perempat final Uber Cup. Putri Kusuma Wardani dan kawan-kawan menyapu bersih tiga pertandingan Grup C dengan kemenanga, yakni melawan Kanada (3-2), Australia (5-0), dan Taiwan (3-2).

Hasil positif tersebut tentu dapat menjadi motivasi tambahan bagi Putri Kusuma Wardani dan kawan-kawan untuk menjaga asa ke semifinal. Kendati demikian, Denmark tetap bukan lawan yang mudah. Mereka juga memiliki komposisi skuad yang apik dan punya modal bagus dengan bermain di hadapan publiknya sendiri.

Jika berhasil memenangkan laga melawan Denmark, jalan terjal pun akan dilalui Indonesia. Karena di babak semifinal, Indonesia akan menghadapi pemenang laga antara Taiwan vs Korea Selatan.

Sementara di bracket atas, juara bertahan China yang merupakan juara Grup A akan menghadapi Malaysia. Pemenang laga ini akan menantang pemenang Jepang Vs Thailand.

Sekadar diketahui, terakhir kali Indonesia menjuarai turnamen Uber Cup adalah pada 1996. Saat ini, skuad Merah Putih sudah mengoleksi tiga gelar tiga gelar juara yang diraih pada 1975, 1994, dan 1996.