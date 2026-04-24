Perdana! Ajang Tarung Byon Combat Siap Dihelat di Kuala Lumpur Besok

JawaPos.com - Ajang pertarungan combat sports asal Indonesia Byon Combat Showbiz siap dihelat dalam ajang internasional perdananya di Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (25/4), dikutip dari ANTARA.

Ajang yang bertajuk Byon Combat Showbiz 7 ini akan berlangsung di World Trade Center Kuala Lumpur dengan mempertemukan sejumlah petarung, khususnya dari Indonesia dan Malaysia dalam laga penuh drama yang diperkirakan berlangsung panas.

"Nanti akan ada lima placement match untuk menjadi peringkat pertama, jadi membuat semua fighter dari Byon 6 ke Byon 7 ini kontras," kata Presiden Byon Combat Yoshua Marcellos Muliardo (Cellos) kepada ANTARA di Kuala Lumpur, Jumat.

Cellos mengaku sangat senang dapat menghadirkan Byon ke Malaysia, meskipun terdapat sedikit tantangan administratif dalam prosesnya.

Dia mengatakan sebanyak 3.000 tiket Byon Combat Showbiz 7 ludes terjual dalam ajang yang akan mempertemukan 12 partai tersebut.

Para petarung yang hadir dalam sesi weigh-in dan face-off pun tampak dalam kondisi terbaiknya dan siap untuk meraih kemenangan di arena.

Partai utama ajang ini akan mempertemukan fighter Malaysia Putra Abdullah dan fighter Indonesia Ronal Siahaan.

Selain itu di partai UCC Boxing, Nidal Mahmoud akan mempertahankan sabuk ICB International dari Adam Maulana.